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31 Ekim Pazar reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

01.11.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ekim Pazar akşamı Teşkilat, MasterChef Türkiye, Yargı, Yalancılar ve Mumları gibi yapımlar yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC olarak açıklandı.

31 Ekim Pazar reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

31 Ekim 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, Star TV'de Benim Hayatım, Show TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

31 EKİM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Yargı” 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.

Star TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Benim Hayatım” dizisi Total’de 12., AB’de ise 17. sırada yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV


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