31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

31 Temmuz reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz gün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 96 Saat, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef gibi yapımların ekrana geldi. 31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Peki hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde...

31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz 2022 Pazar akşamı günü Geçtiğimiz gün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 96 Saat, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları açıklandı.

31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şu şekilde:

31 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, 2. sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada ATV’de yayınlanan Gül Masalı yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye, 2. sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema 96 Saat yer aldı.

30 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TRABZONSPOR-DEMIR GRUP SIVASSPOR TURKCELL SUPER KUPA KARSILASMASI ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 DELI DELI KUPELI (T.S) FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 DELIHA (T.S) STAR TV

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 MUKEMMEL ESLESME TRT 1

10 TURKCELL SUPER KUPA KUPA TORENI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TRABZONSPOR-DEMIR GRUP SIVASSPOR TURKCELL SUPER KUPA KARSILASMASI ATV

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 MUKEMMEL ESLESME TRT 1

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 BESIKTAS-SAMPDORIA HAZIRLIK KARSILASMASI TRT SPOR

7 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D

8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

9 DELI DELI KUPELI (T.S) FOX

10 GAZETE MAGAZIN (TKR) TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TRABZONSPOR-DEMIR GRUP SIVASSPOR TURKCELL SUPER KUPA KARSILASMASI ATV

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 MUKEMMEL ESLESME TRT 1

7 BESIKTAS-SAMPDORIA HAZIRLIK KARSILASMASI TRT SPOR

8 DELI DELI KUPELI (T.S) FOX

9 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

