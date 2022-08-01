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31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

01.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Temmuz reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Takip ettikleri yaz dizilerinin ekrana erken veda etme ihtimaline karşın AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımları öğrenmek isteyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapıyor. 31 Temmuz'da Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 96 Saat, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef gibi yapımlar yayınlandı. 31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Peki Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte detaylar..

31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

31 Temmuz reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz gün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 96 Saat, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef gibi yapımların ekrana geldi. 31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Peki hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde...

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31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz 2022 Pazar akşamı günü Geçtiğimiz gün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 96 Saat, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları açıklandı.

31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şu şekilde:

31 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, 2. sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada ATV’de yayınlanan Gül Masalı yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye, 2. sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema 96 Saat yer aldı.

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30 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TRABZONSPOR-DEMIR GRUP SIVASSPOR TURKCELL SUPER KUPA KARSILASMASI ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
5 DELI DELI KUPELI (T.S) FOX

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6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 DELIHA (T.S) STAR TV
8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
9 MUKEMMEL ESLESME TRT 1
10 TURKCELL SUPER KUPA KUPA TORENI ATV

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AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 TRABZONSPOR-DEMIR GRUP SIVASSPOR TURKCELL SUPER KUPA KARSILASMASI ATV
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
4 MUKEMMEL ESLESME TRT 1
5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

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6 BESIKTAS-SAMPDORIA HAZIRLIK KARSILASMASI TRT SPOR
7 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
9 DELI DELI KUPELI (T.S) FOX
10 GAZETE MAGAZIN (TKR) TV8

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20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 TRABZONSPOR-DEMIR GRUP SIVASSPOR TURKCELL SUPER KUPA KARSILASMASI ATV
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

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6 MUKEMMEL ESLESME TRT 1
7 BESIKTAS-SAMPDORIA HAZIRLIK KARSILASMASI TRT SPOR
8 DELI DELI KUPELI (T.S) FOX
9 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye
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