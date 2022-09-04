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  4. 31 yaşında iki torun sahibi! Kocasını babası, kızını ise kardeşi sanıyorlar

31 yaşında iki torun sahibi! Kocasını babası, kızını ise kardeşi sanıyorlar

04.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Kansas City'den Rachel Garret Smith, Ocak 2021'de üvey kızı Sheridan Smith'in anne olması üzerine henüz 31 yaşındayken büyükanne oldu. Mart 2022'de ikinci torununu kucağına alan Rachel, dışarıda insanların eşini babası, üvey kızını ise kız kardeşi zannettiklerini anlattı. Bunun garip olduğunu kabul etse de, bunu umursamadığını belirtti.

31 yaşında iki torun sahibi! Kocasını babası, kızını ise kardeşi sanıyorlar

Rachel, kendisinden 17 yaş büyük eşi Adam'la olan evliliği sebebiyle yaşla ilgili yanılgılara ve varsayımlara alışkın olduğunu belirtti. Şimdi torunlarının bakımıyla büyük ölçüde ilgilenmekte olan çift, bu garip aile yapısının inanılmaz olduğunu düşünüyor ve tadını çıkarıyorlar.

EN YAKIN ARKADAŞ

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Üvey kızı Sheridan ile çok yakın olduğunu belirtten Rachel, yaşları yakın olduğu için çok iyi anlaştıklarını ve sık sık insanlar tarafından kız kardeş sanıldıklarını anlattı. İkili o kadar uyumlu ki, Sheridan Rachel'i en yakın arkadaşı olarak tanımlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Üvey anne
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