31 yaşında iki torun sahibi! Kocasını babası, kızını ise kardeşi sanıyorlar

Rachel, kendisinden 17 yaş büyük eşi Adam'la olan evliliği sebebiyle yaşla ilgili yanılgılara ve varsayımlara alışkın olduğunu belirtti. Şimdi torunlarının bakımıyla büyük ölçüde ilgilenmekte olan çift, bu garip aile yapısının inanılmaz olduğunu düşünüyor ve tadını çıkarıyorlar.

EN YAKIN ARKADAŞ

Üvey kızı Sheridan ile çok yakın olduğunu belirtten Rachel, yaşları yakın olduğu için çok iyi anlaştıklarını ve sık sık insanlar tarafından kız kardeş sanıldıklarını anlattı. İkili o kadar uyumlu ki, Sheridan Rachel'i en yakın arkadaşı olarak tanımlıyor.



