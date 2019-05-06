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31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 06.05.2019 08:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü hariç 31 yıldır kesintisiz oruç tutan Osman Ay, Ramazan ayı için tavsiyelerde bulundu.

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 30 yıldır aralıksız oruç tuttuğu için çevresinde ‘oruç tutan adam’ olarak tanınan 52 yaşındaki Osman Ay, Ramazan ayında oruçla ilgili tavsiyelerde bulundu. Gölcük’te kendisine ait marketi işleten Ay, alışverişe gelen insanlara normal zamanlarda da oruç tutmalarını öneriyor. Markette boş kaldığı zamanlar çocuklar için bilgilendirici çizimler yapıp, yazılar yazan Ay’ın 31 yıldır oruç tuttuğunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Oruçlu olduğu sürenin ömrünün yarısından fazlasına tekabül ettiğini söyleyen Ay, bu süre zarfında zorlandığı anların olduğunu fakat hiçbir sağlık problemi yaşamadığını belirtti.

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'BENİ GÖREN İNSANLAR ŞAŞIRIYORLAR'

Sağlığına bir zararı dokunmadığını anladığında oruç tutmaya başladığını ve çevredeki insanların 31 yıldır oruç tuttuğunu öğrenince çok şaşırdıklarını ifade eden Osman Ay, “34 senedir burada kendimize ait olan bu marketi işletiyorum. Oruca da başlamam burada oldu. 3 ayları tutuyordum ben. Daha sonra sağlığıma herhangi bir zararı olmadığını görünce sürekli tutmaya devam ettim. Fakat bu kadar yılı bulacağını bilmiyordum. Şu anda 31 yıla kadar dayandı. Bunun uzun günler, sıcak günleri var. Ama Rabbim hep bir kolaylık veriyor. Beni dışarıdan gören insanlar şaşırıyorlar. İnsanlar marketin önünden geçerken ‘Oruç tutan abi sen misin’ diye soruyorlar. Ben orucu Allah için tutuyorum. İnsan kendisini rabbine yönelttikçe Rabbim bir kolaylık veriyor” dedi.

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'İNSANLARA YEMEK YERKEN AŞIRIYA KAÇMAYIN DİYORUM'

Oruç tutan insanlara tavsiyelerde bulunan Ay, “Ben her zaman insanın kendi doktorunun, diyetisyeninin kendisi olacağını söylerim. Çünkü Rabbim insana taşıyamayacağı bir yük yüklemiyor. Peygamber Efendimiz, ‘Oruç tutun, sıhhat bulun' diyor. İnsanın vücudunun zekatı da oruçtur. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı da oruçtur. Ben burada akşama kadar fazla bir performans sarf eden birisi değilim. Sabahın erken saatlerinden gelip geç saatlere kadar çalışıyoruz. Esnaf olduğumuz için tatil de yapamıyoruz. Ama kolaylığını veriyor. Allah'ım beni maddi nimetlerle değil, maneviyatınla doyuyorum. Ben hep insanlara yemek yerken aşırıya kaçmayın diyorum. Televizyonda sürekli ne yiyeceği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Bunları biliyorlar. Onun için çok susatacak, ekşi olan şeyleri yemeyin. Rabbim şimdiden tutacak insanlara da yardım etsin” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan ORUÇ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
'İNSANLARA NEFSİNİZ KÖRELTECEK KADAR YEMEK YEMEYİN, AŞIRIYA KAÇMAYIN DİYORUM' Haberi yazan arkadaşın Türkçesi.... Allahım kimler çalışıyor. Bukadar basit bir haberde böyle bir hata gerisini düşünemiyorum. Daha öncede örnekleri vardı yazmıştım. Allahım Ne olur okur yazar oranımız ile düşünen sağlıklı nufusumuz artsın
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