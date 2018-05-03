32. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 4, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:
4 Mayıs Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mayıs Cumartesi
16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
6 Mayıs Pazar
16.00 Fenerbahçe - Bursaspor: Fırat Aydınus
16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Beşiktaş - Kayserispor: Barış Şimşek
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
7 Mayıs Pazartesi
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
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