SPOR

32. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

32. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 4, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

4 Mayıs Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mayıs Cumartesi

16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

6 Mayıs Pazar

16.00 Fenerbahçe - Bursaspor: Fırat Aydınus
16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Beşiktaş - Kayserispor: Barış Şimşek
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

7 Mayıs Pazartesi

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ayni saate maç konuşmasındaki amacı ne olabailir bu TFF nin Tinerciler de yok acaba Başakşehir mi Cincon mu burnuma pis kokular geliyor Terim alacaklarını aldımı Davasını geri çektimi acaba
Niye Aynı saatte oynamıyor maçları bu TFF mantıklı ne gibi bir açıklama yapar yada yapabilirmi amacı ne simdide gs mi proje
Yok canim daha neler hakemler besiktasi kolluyor dimi.fedaradyonda besiktasli zaten dimi ama butun sezon bunu dile getirdiniz isiniz gucunuz algi
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