SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. 33 yaşındaki Joel Matip futbolu bıraktığını açıkladı!

33 yaşındaki Joel Matip futbolu bıraktığını açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool’da birçok başarıya imza atan Kamerunlu stoper Joel Matip, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

33 yaşındaki Joel Matip futbolu bıraktığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da sezonu tamamlayan ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Joel Matip, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Almanya’da SC Weitmar, Bochum ve Schalke altyapılarının ardından 2009 yılında A Takıma yükselen Matip, 7 sezonluk Schalke macerasının ardından 2016 yaz transfer döneminde Liverpool’a imza attı. O dönemde Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp’un Liverpool’u çalıştırması tercihinde önemli pay sahibi olurken, kırmızı forma altında birçok başarı yakaladı.

Kamerunlu futbolcu İngiliz ekibinin formasını 201 kez terletti ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Matip, 8 sezon geçirdiği kulübünde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası (FA Cup) ve 1 kez de İngiltere Süper Kupa (Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giydi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalı ile ilgili ilk yorum: "Herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalı ile ilgili ilk yorum: "Herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor"

Gaziantep'te aile katliamı

Gaziantep'te aile katliamı

TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti!

TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti!

Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Semih Kılıçsoy iddiası!

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Semih Kılıçsoy iddiası!

Galatasaray yönetimi 75 milyon Euro ile rekor kırdığını duyurdu!

Galatasaray yönetimi 75 milyon Euro ile rekor kırdığını duyurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.