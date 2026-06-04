Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

33 yıl önce tarihin sakladığı taş şehir! Türkiye'nin saklı hazinesi

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü, geleneksel doğa yürüyüşleri kapsamında Tekke beldesi Ötedere mevkiinin doğal ve tarihi zenginliklerini keşfetti. Taş mimarisiyle dikkat çeken ve 'Eski Mardin' olarak anılan bölge, sporculara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

33 yıl önce tarihin sakladığı taş şehir! Türkiye'nin saklı hazinesi

Etkinliğin en dikkat çekici bölümü, Roma döneminden kaldığı rivayet edilen tarihi ticaret yolları oldu. Bu kadim patikalarda yürüyen doğaseverler, Tekke beldesi Ötedere mevkiinde bulunan Çolçol Şelalesi ve peribacalarına ulaştı. Eşsiz doğa manzarasının tadını çıkaran kafile, ardından tarihi taş evlerin arasından geçerek belde merkezine vardı.

"ESKİ MARDİN" İLGİ ODAĞI OLDU

Bölgedeki taş işçiliği ve mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi yerleşim alanı, katılımcıların ilgisini çekti. "Eski Mardin" olarak anılan yerleşim, doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla yürüyüşün en özel duraklarından biri oldu.

33 yıl önce tarihin sakladığı taş şehir! Türkiye nin saklı hazinesi 1

KATILIMCILAR DOĞA VE TARİHLE BULUŞTU

Yürüyüşe katılan İrem Yasan, GÜDAK sayesinde Gümüşhane'nin saklı güzelliklerini keşfetme fırsatı bulduğunu belirterek, Tekke'de doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir gün yaşadıklarını söyledi. Kar ve yağmura rağmen tarihi patikalarda yürüyüş yapmanın tüm yorgunluklarını unutturduğunu ifade etti.

1993'TE HEYELAN SONRASI TERK EDİLDİ

Tekke beldesinden olan Burak Işık ise yürüdükleri rotanın eski yerleşim merkezi olduğunu belirterek, bölgenin 1993 yılında meydana gelen heyelanın ardından afet alanı ilan edildiğini ve zamanla terk edildiğini söyledi. Işık, tarihi dokunun turizme kazandırılmasının Gümüşhane için önemli bir fırsat oluşturacağını dile getirdi.

Işık, "Yürüdüğümüz rota aslında Tekke'nin eski yerleşim merkezi. Burası, mimari yapısı ve kullanılan taş işçiliği nedeniyle 'Eski Mardin' olarak anılıyor. 1993 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet alanı ilan edilince maalesef kaderine terk edilmiş. Oysa Roma dönemi haritalarında bile bu bölgenin stratejik bir ticaret yolu olduğu görülüyor. Bu harika dokunun konaklama ve gastronomi turizmine kazandırılması, Gümüşhane'ye büyük bir katma değer sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

33 yıl önce tarihin sakladığı taş şehir! Türkiye nin saklı hazinesi 2

"ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKLAŞTIK"

Sporculardan Ceylan Vargün de yaklaşık 10 kilometrelik parkur boyunca kuş sesleri eşliğinde yürüdüklerini belirterek, yağmura rağmen doğanın uyanışına tanıklık etmenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

Peribacaları ve şelale manzarasının yürüyüşün en etkileyici anları arasında yer aldığını ifade etti.

33 yıl önce tarihin sakladığı taş şehir! Türkiye nin saklı hazinesi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burası Anadolu'nun nazar boncuğu! Debi seviyesi zirvelere ulaştıBurası Anadolu'nun nazar boncuğu! Debi seviyesi zirvelere ulaştı
Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar! Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar!

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Mardin Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.