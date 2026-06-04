33 yıl önce tarihin sakladığı taş şehir! Türkiye'nin saklı hazinesi

Etkinliğin en dikkat çekici bölümü, Roma döneminden kaldığı rivayet edilen tarihi ticaret yolları oldu. Bu kadim patikalarda yürüyen doğaseverler, Tekke beldesi Ötedere mevkiinde bulunan Çolçol Şelalesi ve peribacalarına ulaştı. Eşsiz doğa manzarasının tadını çıkaran kafile, ardından tarihi taş evlerin arasından geçerek belde merkezine vardı.

"ESKİ MARDİN" İLGİ ODAĞI OLDU

Bölgedeki taş işçiliği ve mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi yerleşim alanı, katılımcıların ilgisini çekti. "Eski Mardin" olarak anılan yerleşim, doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla yürüyüşün en özel duraklarından biri oldu.

KATILIMCILAR DOĞA VE TARİHLE BULUŞTU

Yürüyüşe katılan İrem Yasan, GÜDAK sayesinde Gümüşhane'nin saklı güzelliklerini keşfetme fırsatı bulduğunu belirterek, Tekke'de doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir gün yaşadıklarını söyledi. Kar ve yağmura rağmen tarihi patikalarda yürüyüş yapmanın tüm yorgunluklarını unutturduğunu ifade etti.

1993'TE HEYELAN SONRASI TERK EDİLDİ

Tekke beldesinden olan Burak Işık ise yürüdükleri rotanın eski yerleşim merkezi olduğunu belirterek, bölgenin 1993 yılında meydana gelen heyelanın ardından afet alanı ilan edildiğini ve zamanla terk edildiğini söyledi. Işık, tarihi dokunun turizme kazandırılmasının Gümüşhane için önemli bir fırsat oluşturacağını dile getirdi.

Işık, "Yürüdüğümüz rota aslında Tekke'nin eski yerleşim merkezi. Burası, mimari yapısı ve kullanılan taş işçiliği nedeniyle 'Eski Mardin' olarak anılıyor. 1993 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet alanı ilan edilince maalesef kaderine terk edilmiş. Oysa Roma dönemi haritalarında bile bu bölgenin stratejik bir ticaret yolu olduğu görülüyor. Bu harika dokunun konaklama ve gastronomi turizmine kazandırılması, Gümüşhane'ye büyük bir katma değer sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKLAŞTIK"

Sporculardan Ceylan Vargün de yaklaşık 10 kilometrelik parkur boyunca kuş sesleri eşliğinde yürüdüklerini belirterek, yağmura rağmen doğanın uyanışına tanıklık etmenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

Peribacaları ve şelale manzarasının yürüyüşün en etkileyici anları arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır