İkisi de 100 yaşını geçti! 73 yıllık evliliklerinin formülünü açıkladı

İslahiye’de 1953 yılında evlenen ve tek katlı bahçeli bir evde yaşamlarını sürdüren Cennet ve Mehmet Balaban çifti, 73 yıllık evliliklerinin temel sırrının ‘sevgi’ ve ‘saygı’ olduğunu belirtti.

7 ÇOCUK, 23 TORUN VE 26 DA TORUNLARININ ÇOCUĞU BULUNUYOR

7 çocuk, 23 torun ve 26 da torunlarının çocuğu bulunan çift, evlilikleri boyunca birbirinin elini hiç bırakmadıklarını söyledi. Hayatları boyunca sadece pandemi döneminde bir defa doktora gittiklerini ifade eden Balaban çifti, sağlıklı kalabilmenin sırrının da yayla havasında doğal besinlerle beslenip yaşlarına uygun şekilde az tüketmek olduğunu kaydetti.

"100 YAŞINA KADAR BİR DEFA DOKTORA GİTTİM"

Mehmet Balaban, sağlıklı beslenmedeki en önemli faktörün yoğurt tüketmek olduğunu ve pandemi sürecinde yakalandığı koronavirüsten de yine beslenme alışkanlığı ile kurtulduğunu söyledi.

100 yaşına kadar sadece bir defa rahatsızlanıp doktora gittiğini söyleyen Balaban, “1 Haziran 1926 doğumluyum. Aydın'da doğmuşum ama Aydın’ı hiç görmedim. Göçebe hayatıyla birlikte koyun beslediğimiz için babamlar Aydın, Amasya, Sivas yaylalarında konaklamışlar. Babam dört kez evlenmiş, ben ise askerden sonra 1953 yılında evlendim. Askerliğimi İstanbul ve Zonguldak’ta yaptım. 4'ü kız, 3'ü oğlan 7 çocuğum var. 23 torunum ve 26 torunumun çocuğu var. Ben gece gündüz yoğurt yerim. Tereyağını peynir gibi yerim, pekmez yerim. Yakalandığım korona hastalığını yendim. Başkada hiçbir rahatsızlığım olmadı” dedi.

"HİÇBİR RAHATSIZLIĞIMIZ YOK"

Cennet Balaban ise eşinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ve evlilikleri boyunca 73 yılda kahvesini hiç eksik etmediğini söyledi.

Hiç kavgalarının ya da küskünlüklerinin de olmadığını söyleyen Cennet Balaban, “Bugüne kadar bana bir tokat vurmamıştır. Az yeriz. Genelde yoğurt, süt, pekmez ve peynir tüketiriz. Etli yemek yersek günde bir öğün yeriz. Şükür hiçbir rahatsızlığımız yok” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır