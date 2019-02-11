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33 yıldır saklıyorlarmış! O belgeler ortaya çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 11.02.2019 08:47 | Son Güncelleme

ABD'de 1985 yılına ait bazı belgeler ortaya çıktı. Ülkede tartışma konusu haline gelen belgeler dünyanın dört bir yanında da yankı uyandırdı. Belgelerin bu denli ses getirmesinin nedeninin ardındaysa tarihin onlarca yıldır gizli kalmış sırlarının açığa çıkması yatıyordu. Peki belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a ABD'li general Daniel O. Graham'ın son derece gizli kodu ile gönderdiği bazı belgeler, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaşı gözler önüne seriyordu. Ortaya çıkan belgelerde, NASA'nın infilak eden uydusuna ait bazı notlar bulunuyordu.

CIA'in gizlediği belgeler ortaya çıktı

Challenger Uzay Mekiği 28 Ocak 1986 tarihinde onuncu uçuşunu yapmak için ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral'den uzaya fırlatılmıştı.
Uzak mekiği yolculuğun 73'üncü saniyesinde havada patlayarak yok olmuştu. Patlamaya yol açan sebebin yakıt sızıntısı olduğu açıklanmıştı. Uzay mekiğinde bulunan 7 astronot feci şekilde hayatını kaybetmişti. Challenger infilak eden ilk uydu olarak tarihe geçti. 1986 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş durumu hakimdi.
The Sun'da yer alan habere göre NASA'nın infilak eden uydusu için o dönem CIA'de yardımcı müdür görevini yürüten ABD'li general Daniel O. Graham'ın son derece gizli kodu ile gönderdiği bazı belgeler ortaya çıktı.
Graham, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a ve ulusal güvenlik danışmanına, kazanın Sovyetler Birliği tarafından planlanmış bir sabotaj olabileceği ihtimalini dile getirdi ve bu bağlamda araştırma yapılması tavsiyesi verdi.
Son derece gizli olarak sınıflandırılan ve yeni ortaya çıkarılan belgelerde dönemin CIA Direktörü William Casey'in, Sovyet sabotajı ihtimalinin kuvvetli olduğu ve yadırganmaması gerektiği notu göze çarpıyor.
Graham'ın uyarısında ise Titan 34D, Ariane 3, Nike Orion ve Delta 3914 tipi roketlerin başarısız görevlerinin de Sovyetler Birliği tarafından sabote edilmiş olabileceği belirtiliyor. Graham'ın kaleme aldığı belgelerde Batı tarafından geliştirilen uzay mekiklerinde Ağustos 1983 ve sonrasında kaza vakaları görüldüğüne vurgu yapıyor.
Sabotaj iddiaları CIA'ın önemli isimleri tarafından dile getirilmiş olsa da Sovyetler Birliği'nin ABD'nın uzay programlarını gölgelemek için planlar yapıp yapmadığı hiçbir zaman kanıtlanamadı.Soğuk Savaş Dönemi'nin ilk gününden son gününe kadar ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzayda amansız bir yarış hakimdi. Sovyetler Birliği uzaya ilk insan gönderen ülke oldu.
Uzaya insan gönderen Sovyetler Birliği'nin ardından ABD gözünü çok daha uzaklara dikti ve Ay'a ilk insanı gönderdi.
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Anahtar Kelimeler:
CIA uzay soğuk savaş abd rusya

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