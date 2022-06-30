EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. 343 asal mı? 343 sayısı asal mıdır?

343 asal mı? 343 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayıların en önemli özelliği yalnızca kendine ve 1'e kalansız bir şekilde bölünebilmesidir. 343 sayısının 1, 343, 7, 49 sayılarından oluşan bir asal çarpanlar kümesi vardır. Dolayısıyla 343 asal mı sorusu hayır olarak yanıt bulur.

343 asal mı? 343 sayısı asal mıdır?

Yalnızca kendine ve 1 sayısına kalansız olarak bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar, asal sayı olarak adlandırılır. 1'den büyük asal olmayan tam sayılar, bileşik sayılar olarak adlandırılır. Her tam sayı ya kendisinin asal sayısıdır ya da asal sayıların çarpımıdır.

Asal çarpanları bulmak için birden fazla farklı yöntem kullanılabilir. Sayının tüm çarpanlarını bulup aralarından asal olanları seçmek bu yöntemlerden biri olarak kullanılır. Diğer bir yöntem ise bölen listesi çıkarmak ya da çarpan ağacı oluşturmaktır.

1 sayısı geçmişte asal sayı olarak kabul ediliyordu ancak, günümüzde asal sayı olarak kabul edilmiyor.1 sayısı bileşik sayı olarak da kabul edilmez. En küçük ve tek çift asal sayı ise 2'dir. Dolayısı ile asal sayı olup olmadığı merak edilen 343 sayısı, kendinden başka çarpanları olduğu için asal sayı değildir.

61 asal mı? 61 sayısı asal mıdır?61 asal mı? 61 sayısı asal mıdır?

343 asal mı?

343 sayısı asal sayı değildir. Asal çarpanları olan bir sayıdır. Asal demek, bir sayının sadece kendine ve 1'e bölünebilmesi olarak açıklanır. 2, 3, 5, 7,11 sayıları buna örnektir. Asal çarpan ise sayının çarpanlarının asal olmasını ifade eder. 343 sayısının çarpanları incelendiğinde 1, 343, 7, 49 sayıları asal algoritmasıdır. Dolayısı ile 343 sayısının asal çarpanı 7 sayısıdır.

Sonuç olarak, asal çarpanlara sahip olan 343 sayısı, kesinlikle asal sayı değildir.

51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ses, Harf ve AlfabeSes, Harf ve Alfabe
2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TYT 2022 soru kitapçığı!TYT 2022 soru kitapçığı!
Anahtar Kelimeler:
Matematik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

LGS'de takvim belli oldu! Bu tarihlere dikkat

LGS'de takvim belli oldu! Bu tarihlere dikkat

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

İlginizi Çekebilir

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.