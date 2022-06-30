343 asal mı? 343 sayısı asal mıdır?

Yalnızca kendine ve 1 sayısına kalansız olarak bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar, asal sayı olarak adlandırılır. 1'den büyük asal olmayan tam sayılar, bileşik sayılar olarak adlandırılır. Her tam sayı ya kendisinin asal sayısıdır ya da asal sayıların çarpımıdır.

Asal çarpanları bulmak için birden fazla farklı yöntem kullanılabilir. Sayının tüm çarpanlarını bulup aralarından asal olanları seçmek bu yöntemlerden biri olarak kullanılır. Diğer bir yöntem ise bölen listesi çıkarmak ya da çarpan ağacı oluşturmaktır.

1 sayısı geçmişte asal sayı olarak kabul ediliyordu ancak, günümüzde asal sayı olarak kabul edilmiyor.1 sayısı bileşik sayı olarak da kabul edilmez. En küçük ve tek çift asal sayı ise 2'dir. Dolayısı ile asal sayı olup olmadığı merak edilen 343 sayısı, kendinden başka çarpanları olduğu için asal sayı değildir.

343 asal mı?

343 sayısı asal sayı değildir. Asal çarpanları olan bir sayıdır. Asal demek, bir sayının sadece kendine ve 1'e bölünebilmesi olarak açıklanır. 2, 3, 5, 7,11 sayıları buna örnektir. Asal çarpan ise sayının çarpanlarının asal olmasını ifade eder. 343 sayısının çarpanları incelendiğinde 1, 343, 7, 49 sayıları asal algoritmasıdır. Dolayısı ile 343 sayısının asal çarpanı 7 sayısıdır.

Sonuç olarak, asal çarpanlara sahip olan 343 sayısı, kesinlikle asal sayı değildir.



