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61 asal mı? 61 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

61 sayısı yalnızca bir ve kendisine bölünebilen bir sayı olduğu için asal sayılar arasında yer alır. Asal sayıların en büyük özelliği, kendisi ve 1'den başka çarpanı olmamasıdır. 61 sayısı da bu özelliklere sahip olan bir asal sayıdır.

61 asal mı? 61 sayısı asal mıdır?

Sonsuz olduğu tahmin edilen asal sayılar ile ilgili çeşitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Bir sayının asal olabilmesi için 1 ve kendisi dışında bir sayıya bölünmemesi kuralı aranır. Asal sayıların yalnızca 2 pozitif tam sayı böleni olması gerekir.

1 sayısı bir asal sayı değildir. 1 sayısı sadece 1'e bölünebildiği için yalnız tek böleni bulunur. 1 sayısından 100 sayısına kadar asal olan sayılar; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir. 61 sayısı da bu sayılar içinde yer alır. 61 sayısı da bir asal sayı olduğu için 1 ve kendisi dışında bir sayıya bölünmez.

51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?51 asal mı? 51 sayısı asal mıdır?

61 asal mı?

Matematikte 1 ve kendisine bölünebilen sayıları asal sayı olarak adlandırıyoruz. Yani bir asal sayıdan bahsedebilmek için 1 ve kendisinden oluşan 2 tane tam sayı böleni olmalıdır. Bir başka ifade ile bir sayının asal sayılar arasında sayılması için çarpanlar kümesinin 2 elemanlı olması şartı aranır.

  • 61 sayısının çarpanları kümesi 2 elemandan oluştuğu için 61 sayısı asal sayılar arasında yer alır.
  • 61 sayısının çarpanlar kümesi : {61,1} olarak açılabilir.
  • 61 asal sayısının kendisi ve 1 sayısı dışında bölünebildiği bir sayı yoktur.
111 asal mı? 11 sayısı asal mıdır?111 asal mı? 11 sayısı asal mıdır?


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