35.000 TL Ödüllü Hackathon Başlıyor!

Geliştirdiği mobil uygulamalarla dünyada 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Pixery, bu alanda çalışmak isteyen yetenekleri, teknolojinin ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak eğlenceli bir hacktahon'a davet ediyor.

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ve 2-4 kişilik takımların yarışacağı Pixery Hackathon, Levent’te bulunan Kolektif House’da gerçekleşecek. İki gün sürecek hackathon'un odağı bilgisayarlı görü, artırılmış gerçeklik, makine öğrenimi ve kamera/video teknolojileri olacak.

Heyecanın ve rekabetin yüksek olacağı bu yarışmanın sonunda gruplar prototiplerini jüriye sunacaklar. Jürinin değerlendirmesinin sonunda birinciliğe hak kazanan takım 20.000 TL, ikinci 10.000 TL, üçüncü 5.000 TL ödülün sahibi olacak. Sürpriz ödüllerin de yer aldığı hackathona ekibinizle birlikte katılmak için son tarih 21 Nisan.

Hackathon hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru yapmak için https://www.pixerylabs.com/hackathon2019 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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