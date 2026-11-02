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Gazoz almak için gittiği markette 1 milyon dolarlık piyango kazandığını öğrendi!

ABD'de yaşayan 54 yaşındaki Michael Vander Lugt, gazoz almak için gittiği markette hayatının sürpriziyle karşılaştı. Parasının gazoz almaya yetmediğini fark edince cüzdanındaki piyango biletlerini kontrol ettiren adam, yaklaşık iki aydır farkında olmadan taşıdığı biletin 1 milyon dolar kazandığını öğrendi.

Gazoz almak için gittiği markette 1 milyon dolarlık piyango kazandığını öğrendi!
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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Michael Vander Lugt, sıradan bir alışveriş için girdiği marketten milyoner olarak çıktı.

Gazoz almak isteyen ancak yanında yeterli nakit para olmadığını fark eden adam, cüzdanında bulunan piyango biletlerini kontrol ettirmeye karar verdi. Biletlerden birinin büyük ikramiye kazandığını öğrenen Vander Lugt, hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

GAZOZ ALMAK İSTERKEN MİLYON DOLARLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Vander Lugt, gazoz satın almak için gittiği markette parasının yeterli olmadığını fark edince cüzdanındaki piyango biletlerini hatırladı. Bir süredir yanında taşıdığı birkaç bileti kontrol ettirmek için market çalışanından yardım istedi.

Biletleri tarayan görevli, biletlerden birinin sahibinin Michigan Piyangosu ile iletişime geçmesi gerektiğini belirten uyarıyı verdi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde, 54 yaşındaki adamın Powerball çekilişinde 1 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Vander Lugt'un kazanan bileti, 8 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Powerball çekilişine aitti. Beş beyaz topun numarasını doğru tahmin eden talihli, 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

En dikkat çekici ayrıntı ise kazanan biletin yaklaşık iki aydır cüzdanında bulunmasına rağmen Vander Lugt'un bu durumdan habersiz olmasıydı.

Gazoz almak için gittiği markette 1 milyon dolarlık piyango kazandığını öğrendi! 1

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLLE NE YAPACAK?

Kazandığı ikramiyeyi doğrulayan Michael Vander Lugt, ödülünü teslim almak üzere Michigan Piyangosu yetkililerine başvurdu.

Talihli adam, kazandığı paranın bir bölümünü evinin kalan konut kredisini kapatmak için kullanmayı planladığını açıkladı. Geriye kalan parayı ise yatırımlarda değerlendirmeyi düşünüyor.

Günlük bir gazoz alışverişi sırasında ortaya çıkan milyon dolarlık kazanç, Vander Lugt için unutulmaz bir tesadüfe dönüştü.

Görseller temsilidir, yapay zekadan destek alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri piyango
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