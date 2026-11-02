Gizli hazine bulunacak, o ülkenin lideri değişecek: Nostradamus'un gündem olan 2027 kehanetleri

1566 yılında hayatını kaybeden Nostradamus, yüzyıllar önce yazdığı kehanetlerle günümüzde de tartışılmaya devam ediyor. Bazı kişiler, ünlü kahinin Londra Büyük Yangını, Fransız Devrimi ve John F. Kennedy suikastı gibi önemli olayları önceden tahmin ettiğine inanıyor.

Ancak Nostradamus'un 900'den fazla dörtlüğünde doğrudan 2027 yılına ilişkin bir ifade bulunmuyor. Sky History tarafından yapılan yorumlara göre, Yüzyıllar adlı eserindeki bazı bölümlerin 27. dörtlükleri 2027 yılıyla ilişkilendiriliyor.

Bu yorumlardan biri, gelecek yıl dünya genelinde büyük yangınların yaşanabileceği iddiasını içeriyor. Nostradamus'un 11. yüzyılın 27. dörtlüğünde yer alan dizelerinde göksel bir ateşten ve farklı yönlere yayılan olaylardan söz ediliyor.

EKONOMİK KRİZ VE ORTA DOĞU GERİLİMİ İDDİASI

Nostradamus'un kehanetleri arasında ekonomik sorunlara ilişkin ifadeler de bulunuyor. Ünlü kahinin altın ve gümüşün değer kaybına uğraması, borçların artması ve ekonomik belgelerin ortadan kalkmasıyla ilişkilendirilen sözleri, 2027 yılında finansal çalkantılar yaşanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Bir başka dörtlükte ise Karadeniz çevresinde yaşanabilecek çatışmalara işaret edildiği öne sürülüyor. Nostradamus'un İran'ın eski adı olan Pers ve Trabzon'un tarihî adıyla ilişkilendirilen ifadeleri, Orta Doğu'daki gerilimler bağlamında değerlendiriliyor.

Ancak bu dizelerin günümüzdeki siyasi gelişmelere işaret ettiğini doğrulayan bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

FRANSA'DA SİYASİ DEĞİŞİM YAŞANABİLİR

Nostradamus'un 2027 yılına ilişkin olduğu öne sürülen kehanetleri arasında Fransa'daki siyasi gelişmeler de yer alıyor.

Kahinin metinlerinde geçen ve tarihsel olarak Fransız tahtının varisiyle ilişkilendirilen "Dauphin" ifadesinin, bazı yorumcular tarafından Fransa'daki olası bir siyasi değişimle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Fransa'da gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri de bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Ancak Nostradamus'un sözlerinin belirli bir siyasetçiyi ya da seçim sonucunu işaret ettiğine dair kesin bir kanıt yok.

OAK ISLAND HAZİNESİ BULUNACAK MI?

Nostradamus'un kehanetleriyle ilişkilendirilen bir diğer iddia ise Kanada açıklarındaki Oak Island'da yıllardır aranan hazineyle ilgili.

Uzun süredir define avcılarının ilgisini çeken adadaki hazinenin henüz bulunamadığı belirtiliyor. Nostradamus'un bir meşe ağacının altında saklı hazineden söz ettiği ileri sürülen dizeleri, bazı kişiler tarafından bu arayışla ilişkilendiriliyor.

Ancak söz konusu ifadelerin Oak Island'daki hazineye işaret ettiğini gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İddialara göre kahinin dizelerinde hazineyi bulan kişinin kötü bir sonla karşılaşabileceğine dair ifadeler de yer alıyor.