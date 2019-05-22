36 yıl sürdü! Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını yapmak için...

Roma kenti tarih boyunca çarpıcı biçimde değişmiş olsa da, önemli tarihi eserlerin çoğu görkemli Eski Roma'yı hatırlatmak için hala var olmaya devam ediyorlar. Bununla birlikte, 1000 yıldan daha uzun bir süredir en güçlü şehrin geçmişte nasıl göründüğünü görmenin bir yolu var o da; Roma’nın Esposizione Universale Roma semtinde bulunan Roma Müzesindeki kentin yarattığı en etkileyici modellerden biri!

Roma kentini MS 4. yy'da Konstantin I döneminde haliyle tasvir eden alçı modeli Plastico di Roma Imperiale olarak biliniyor. Bu detaylı model İtalyan bir arkeolog Italo Gismondi tarafından oluşturuldu. Gismondi bu model üstünde 1935'te çalışmaya başladı ve bitirmesi 35 yıldan fazla sürdü ki Kolezyum'un inşa edilme süresinin üç buçuk katıdır. Bugün model, Eski Roma'nın en önemli referanslarından biri olarak gösteriliyor.

Gismondi bu yeniden canlandırma modeli için en eski tarihe dayanan haritaları kullanmak zorunda kaldı ve imparatorluğun ölçeğini bire bir oranında eşleştirmeyi başardı.Gismondi’nin çalışmaları o kadar ayrıntılı ki, modelin her bölümü haritaya tam olarak uyuyor.