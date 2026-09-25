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Aura 2 sonrası yolda: HMD Aura 2 Pro'nun teknik özellikleri ve görselleri sızdı!

HMD Aura 2 Pro'ya ait olduğu öne sürülen teknik özellikler ve görseller ortaya çıktı. Sızıntıya göre telefon, MediaTek Helio G81 işlemci ve 5.000 mAh bataryayla gelebilir.

Aura 2 sonrası yolda: HMD Aura 2 Pro'nun teknik özellikleri ve görselleri sızdı!
Enes Çırtlık

Adını Nokia telefonlardan hatırladığımız HMD, 2024’te Aura’yı, 2025’te ise Aura 2’yi piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre şirketin yol haritasında şimdi sıra HMD Aura 2 Pro'ya geldi.

Yeni bir sızıntıya göre, Aura 2 Pro yakında piyasaya çıkacak. Öte yandan cihazın teknik özellikleri ve görselleri de ortaya çıkmış durumda.

HMD AURA 2 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddiaya göre cihaz, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,75 inçlik bir LCD ekrana, 50 MP ana kameraya, arka tarafta birkaç sensöre (0,08 MP ve 2 MP'lik sensörler) ve ön tarafta 5 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak.

Aura 2 sonrası yolda: HMD Aura 2 Pro nun teknik özellikleri ve görselleri sızdı! 1

Telefonun, 4 GB RAM ve 128/256 GB genişletilebilir depolama alanıyla eşleştirilmiş MediaTek Helio G81 yonga seti ile geleceği, Android 15 Go Edition işletim sistemini çalıştıracağı ve 10 W şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı öne sürülüyor.

İddiaya göre Aura 2 Pro, toz ve su geçirmezlik açısından IP52 sertifikasına sahip olacak, yan tarafta yer alan bir parmak izi okuyucusu ve Bluetooth 5.0 özelliğini barındıracak. Meteor Black ve Icy Blue renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon HMD Global
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