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Bir dönemin sonu! Microsoft sessizce fişini çekiyor

Microsoft’un yapay zeka odaklı bilgisayarları için öne çıkardığı “Copilot Plus PC” markası sessizce geri plana çekiliyor. Yeni Surface modellerindeki dikkat çeken değişiklik ve Qualcomm’dan gelen açıklamalar, markanın geleceğiyle ilgili önemli bir sinyal veriyor.

Bir dönemin sonu! Microsoft sessizce fişini çekiyor
Enes Çırtlık

Microsoft’un, “Copilot Plus PC” olarak adlandırdığı bilgisayarları yeterli yerleşik yapay zeka gücüne sahip yeni nesil cihazlar olarak öne çıkardığı dönemin üzerinden yaklaşık iki buçuk yıl geçti. Şimdi ise hem Microsoft hem de Qualcomm cephesinden gelen açıklamalar, bu markanın kullanımının sona yaklaştığına işaret ediyor.

YENİ SURFACE MODELLERİNDE ‘COPİLOT PLUS PC’ ADI KULLANILMIYOR

Windows Central’dan Zac Bowden’ın aktardığına göre, yeni 12 inç Microsoft Surface Pro ve 13 inç Surface Laptop modelleri teknik olarak Copilot Plus PC için belirlenen sistem gereksinimlerini karşılamasına rağmen Microsoft tarafından artık bu adla tanımlanmıyor.

Bir dönemin sonu! Microsoft sessizce fişini çekiyor 1
Bu görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur; temsilidir.

Microsoft Surface Kurumsal Başkan Yardımcısı Brett Ostrom da söz konusu cihazlarla ilgili olarak, “Bunlara Copilot Plus PC denmiyor” ifadelerini kullandı.

Qualcomm’un Bilgi İşlem ve Oyunlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kedar Kondap da benzer yönde konuştu. Kondap, aynı deneyimleri sunan bilgisayarların “muhtemelen” bundan sonra Copilot Plus PC markasını kullanmayacağını söyledi.

Microsoft, 7 Ekim’de “yerel yapay zekanın PC’nin bir sonraki dönemini nasıl şekillendireceği” konulu bir etkinlik düzenleyecek. The Verge yazarı Sean Hollister ise bu etkinlikte “Copilot Plus PC” adının yerini alacak yeni bir markanın duyurulabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan Microsoft'un, ‘Copilot Plus PC’ markasının resmen sona erdirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadığını belirtmiş olalım.

Kaynak: The Verge

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Microsoft
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