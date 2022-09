360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti

GÖKSEL YILDIRIM - TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilenen "360 derece uçuş deneyimi simülatörü" katılımcıların hava aracı kullanma deneyimi yaşamasını sağladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Tanıtım Müdürü Muharrem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi TEKNOFEST'e dolu dolu katıldıklarını söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'in şirket açısından Helikopter Tasarım Yarışması ile başladığını belirten Yılmaz, Trabzon'da başlayan faaliyetlerin final bölümünde Samsun'a taşındığını ifade etti. Yılmaz, Samsun'da çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan katılımcının ilgi duyabileceği içerikler hazırladıklarını bildirdi.

TUSAŞ standında gelişim atölyeleri bulunduğunu, çocukların, gençlerin bu atölyelerde kodlama çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gençler ve profesyonellere yönelik birçok kariyer standımız var. Arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. Deneyim alanlarımızda TEKNOFEST Azerbaycan'da Milli Muharip Uçak'ın VR simülatörü vardı. Bu sene ilk defa TEKNOFEST KARADENİZ'e 360 derece uçuş deneyimi simülatörümüzü getirdik. Bu simülatörümüz kişinin uçaktaki hareketlerine göre 360 derece dönerek bir deneyim yaşatabiliyor. Gençlerimiz çok eğleniyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar. Burada uzun kuyruklar oluşuyor. Her TEKNOFEST'te bir yeniliği, farklı bir deneyimi kardeşlerimize, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca alanda platformlarımızı sergiliyoruz, uçuş gösterilerimiz var. Hürkuş ve Gökbey müzikalimiz 21 ili gezdikten sonra TEKNOFEST'te de sahnelendi. Sene sonuna kadar 81 ile ulaşmayı amaçlıyoruz. Müzikalimiz ana sahnede her gün katılımcılarla buluşuyor."

360 derece uçuş deneyimi simülatörünün bundan sonraki etkinliklerin değişmez parçalarından biri olacağını vurgulayan Yılmaz, sonraki TEKNOFEST için de farklı bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.