365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Grinin Elli Tonu filminin Polonya versiyonu olarak adlandırılan 365 Gün büyük tartışma yaratsa da Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

365 Gün, yazar Blanka Lipinska'nın erotik gerilim romanından filme uyarlandı. Babası öldürüldükten sonra Sicilya Mafyasında babasının yerine geçen Massimo Torricelli, lüks bir otelde satış direktörü olarak çalışan Laura, adanın en tehlikeli adamı tarafından kaçırılır. Massimo, Laura’nın kendisine aşık olması için ona 365 gün süre verir.

NETFLİX'TE EN ÇOK İZLENEN İLK 10 FİLMDEN BİRİ

Netflix’te en çok izlenen ilk 10 filmden biri olan 365 Gün sonrası erotik gerilim filmlerinden hoşlananlar benzer filmleri aratmaya başladı. 365 Gün filmini beğendiyseniz inanın bu filmlere bayılacaksınız.