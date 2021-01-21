Grinin Elli Tonu filminin Polonya versiyonu olarak adlandırılan 365 Gün büyük tartışma yaratsa da Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri oldu.
365 Gün, yazar Blanka Lipinska'nın erotik gerilim romanından filme uyarlandı. Babası öldürüldükten sonra Sicilya Mafyasında babasının yerine geçen Massimo Torricelli, lüks bir otelde satış direktörü olarak çalışan Laura, adanın en tehlikeli adamı tarafından kaçırılır. Massimo, Laura’nın kendisine aşık olması için ona 365 gün süre verir.
NETFLİX'TE EN ÇOK İZLENEN İLK 10 FİLMDEN BİRİ
Netflix’te en çok izlenen ilk 10 filmden biri olan 365 Gün sonrası erotik gerilim filmlerinden hoşlananlar benzer filmleri aratmaya başladı. 365 Gün filmini beğendiyseniz inanın bu filmlere bayılacaksınız.
365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız
'After'
Ülkemizde Paramparça adıyla gösterilen film, Anna Todd’un çok satan kitap serisinden uyarlandı. Filmin kadrosunda Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Samuel Larsen, Shane Paul McGhie, Khadijha Red Thunder gibi isimler yer alıyor. Paramparça, gizemli bir delikanlı ile tanıştıktan sonra hayatı değişen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.
'Amar'
Bu İspanyol filmi, kendilerini hem fiziksel hem de ruhsal olarak bulmaya çalışan iki ateşli gencin hikayesini konu alıyor. Esteban Crespo’nun yönetmenliğini yaptığı filmde, ilişkileri kıskançlık yüzünden çatırdayan genç çift güvensizlikle yüzleşmek zorunda kaldıklarında birbirlerine zarar vermeye başlar.
'Below Her Mouth'
Romantik drama Below Her Mouth, Jasmine ve Dallas adındaki iki kadının yaşamını kökten değiştirecek olan aşkı ikisini de derinden etkileyecek.
'Indiscretion'
Indiscretion, John Stewart Muller tarafından yazıldı ve yönetildi. Mira Sorvino, Cary Elwes, Christopher Backus ve Katherine McNamara'nın oynadığı psikolojik gerilim filmi politikacıyla evli olan kadının genç bir heykeltıraştan etkilenmesiyle birlikte başlarına gelenleri konu alıyor.
'Love'
Gaspar Noé imzalı Love, 2015 yılında vizyona girdiğinde tutkulu sahneler yüzünden pek çok ülkede sansürlendi. Filmini erotik melodram olarak tanımlatan Noe, coşkulu bir şekilde buram buram erotizm kokan bir ilişkinin kucağında kendisini bulan bir erkek ve iki genç kadının öyküsünü perdeye taşıyor.
'Newness'
Drake Doremus yönetmenliğindeki Newness filmi oyuncuları Nicholas Hoult ve Laia Costa’nın yatak sahneleri filme damga vuruyor. Online çöpçatanlık uygulaması aracılığıyla tanışan Martin ve Gabi’nin dolambaçlı hikayesini konu alıyor.
'White Girl'
Elizabeth Wood’un ilk yönetmenlik denemesi olan film, Hedonizm ve pek de konuşulmayan sosyo-ekonomik gerilimleri ele alıyor. Filmin başrollerini ise Morgan Saylor, Brian 'Sene' Marc, Justin Bartha üçlüsü paylaşıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum