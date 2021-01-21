Scarlett Johansson'dan vazgeçemiyorlar

Avengers ekibinin en esaslı üyelerinden biri olan Black Widow/Natasha Romanoff karakterini canlandıran Scarlett Johansson'ı bir süre daha aynı karakterde görmeye devam edeceğiz. Solo filmi Black Widow, pandemi nedeniyle ertelenmişti.

SCARLETT JOHANSSON’UN SON MARVEL FİLMİ BLACK WİDOW OLMAYACAK

Ortaya çıkan son söylentilere göre ise Black Widow/Natasha Romanoff karakterine hayat veren Scarlett Johansson da henüz Marvel sinematik evreni ile vedalaşmış değil. Aslında Black Widow, Avengers: End Game'de büyük bir fedakârlık yaparak gerçek bir 'kahraman' gibi ölmüştü. Bir yıldır pandemi sebebiyle ertelenen Black Widow solo filminin ise Scarlett Johansson'ın Marvel evrenindeki son işi olması bekleniyordu.

Black Widow’u canlandıran Scarlett Johansson'ı başka projelerde de izlemeye devam edeceğiz. Henüz bu projelere dair herhangi bir detay ya da resmi bir açıklama bulunmasa da, Marvel'ın sınırsız evreninde bu karaktere dair anlatacak birkaç hikâye daha mutlaka bulacağından hiç şüphemiz yok.

7 Mayıs'ta izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Black Widow, Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War arasında bir zaman diliminde geçecek. Film aynı zamanda Marvel sinematik evreninin dördüncü aşamasında izleyeceğimiz ilk yapım olacak.

