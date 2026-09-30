37 Metrekarelik kapıcı dairesini aldı! Üzerine 3 katlı ev inşa etti

New York'ta yaşayan mimar Andrew Tesoro, göktelenin tepesinde yer alan 37 metre karelik görevli dairesini 3 katı bir eve dönüştürdü. Mimar, böylece Manhattan’ın merkezinde yaşarken kendine ait müstakil bir evin hissini yakalamış oldu. Aradan 35 yılı aşkın süre geçmesine rağmen evinden ayrılmayı düşünmüyor.

HAYALİ BİR ÇATININ ÜZERİNE KARAVAN YERLEŞTİRMEKTİ

Tesoro’nun sıra dışı evinin hikayesi, 1980’lerin sonlarında Riverside Park’ta otururken kurduğu bir hayalle başladı: Bir helikopter yardımıyla Manhattan’daki bir binanın çatısına karavan yerleştirmek.

Mimar, 2025 yılında Curbed’e verdiği röportajda, bu fikrin aslında New York’ta nasıl yaşamak istediğini anlattığını söyledi. Bol doğal ışık, açık hava alanı ve şehrin merkezinden uzaklaşmadan kendine ait bir ev hissi istiyordu. Yıllarca aradıktan sonra Upper West Side bölgesindeki 210 West 78th Street adresinde, yaklaşık 37 metrekarelik bir çatı dairesi buldu. Daha önce bina görevlisinin yaşadığı dairenin en önemli avantajı, çatının üzerinde yapı inşa etme hakkının da satın alınabilmesiydi.

EVİN PAZARLIĞI 2 YIL SÜRDÜ

Satıcı başlangıçta daire için 205 bin dolar istiyordu. İki yıl süren pazarlığın ardından Tesoro, 1990 yılında daireyi 158 bin dolara satın aldı. Çatının üzerindeki yapılaşma hakları için de ayrıca 15 bin dolar ödedi.

İlk planı, mevcut dairenin üzerine daha geleneksel bir tasarımla iki kat eklemekti. Ancak New York’un yapı düzenlemeleri, projeyi yeniden düşünmesini gerektirdi.

Çözümü, dik eğimli çatısıyla tanınan A biçimli bir tasarımda buldu. Bu tasarım, mevcut dairenin duvarlarını doğrudan yukarı doğru uzatmadan üç seviyeli bir yaşam alanı oluşturmasına olanak sağladı.

İNŞAATI İÇİN 200 BİN DOLAR HARCADI

İnşaat 1996 yılında başladı. İlk yapım çalışmalarının maliyeti yaklaşık 200 bin doları buldu. Tesoro, başka projelerden çıkan ve atılacak malzemeleri değerlendirerek, uygun fiyatlı donanımlar kullanarak masrafları sınırladı. Evin bakır çatısının da ilginç bir hikayesi vardı. Bir müşterisinden aldığı kırmızı, 1995 model Saab otomobili satarak çatının maliyetinin bir bölümünü karşıladı.

1997’de eve yeniden taşındığında çalışmalar henüz tamamlanmamıştı. Mutfak, kapılar ve korkuluklar yoktu. Ancak banyolar kullanılabiliyor, çatı da su sızdırmıyordu. Bu sıra dışı yapı zamanla bir mimari denemenin ötesine geçerek aile evine dönüştü. Tesoro, 2000 yılında oğlu Victor’u evlat edindi.

Üç katlı ev, Victor ve arkadaşları için geniş bir oyun alanı sunarken çatı terası da mangal yapılan, küçük bir havuz kurulan ve aile kutlamalarının düzenlendiği bir yer oldu. Victor’un bar mitzva töreni de burada gerçekleştirildi.

Tesoro’ya göre evin bazı bölümleri hala tamamlanmış değil. Curbed’e verdiği 2025 tarihli röportajda, bitirilmemiş dolap kapılarından ve kaplaması tamamlanmamış alçıpan yüzeylerden söz etti. Değiştirmek istediği bir mutfak tezgahı ve yıllardır kutusunda bekleyen yeni bir musluk da yapılacaklar listesinde duruyor. Ev, Haziran 2026’da Caleb Simpson’ın video turunda yeniden görüntülendi.