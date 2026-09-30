Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Aç karnına asla içmemeniz gereken 8 içecek!

Güne hangi içecekle başladığınız, özellikle hassas bir mideye sahipseniz daha fazla önem taşıyor. Bazı içecekler aç karnına tüketildiğinde mide rahatsızlığı, kan şekerinde oynama veya sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

Aç karnına asla içmemeniz gereken 8 içecek!
Nilgün Arabacı

Sabah uyanır uyanmaz kahve içmek, güne meyve suyuyla başlamak veya enerji içeceğine yönelmek birçok kişinin günlük rutini haline gelebiliyor. Oysa bazı içecekleri mide boşken tüketmek tavsiye edilmiyor. İşte sabahları aç karnına asla içmemeniz gereken 8 içecek...

1. KAHVE

Sabahları aç karnına içilen kahve, özellikle hassas kişilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Kafein, mide asidi üretimini etkileyebilirken bazı kişilerde yanma, bulantı veya huzursuzluk hissini artırabilir.

Kahveden vazgeçemeyenlerin ise tamamen aç karnına tüketmek yerine kahvaltıyla birlikte veya sonrasında içmesi daha uygun olabilir.

2. ENERJİ İÇECEKLERİ

Yüksek miktarda kafein ve şeker içerebilen enerji içecekleri aç karnına tüketildiğinde kan şekeri ve kalp hızı üzerinde daha belirgin etkiler oluşturabilir. Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde aç karnına tüketilmeleri önerilmiyor.

3. GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER

Gazlı içecekler mideyi şişirebilir ve bazı kişilerde hazımsızlık ile rahatsızlık hissine yol açabilir. İçerdikleri yüksek miktardaki şeker de aç karnına tüketildiğinde kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir.

4. MEYVE SUYU

“Doğal” olarak görülse de meyve suyu, özellikle posa içeriği düşük olduğunda önemli miktarda serbest şeker içerebilir. Aç karnına tüketildiğinde kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle meyvenin kendisini tüketmek genellikle daha iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

5. LİMONLU SU

Limonlu su herkes için zararlı değildir. Ancak aç karnına yoğun miktarda limon tüketmek, özellikle mide hassasiyeti veya reflüsü bulunan kişilerde yanma ve rahatsızlık oluşturabilir. Bu nedenle mide hassasiyeti olanların miktara dikkat etmesi gerekiyor.

6. ALKOLLÜ İÇECEKLER

Alkolün aç karnına tüketilmesi, alkolün kana daha hızlı karışmasına neden olabilir. Ayrıca mideyi tahriş edebilir ve kan şekeri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle aç karnına alkol tüketiminden kaçınılması gerekiyor.

7. ÇOK ŞEKERLİ KAHVELER

Şuruplar, aromalı soslar ve krema eklenmiş kahveler yalnızca kafein içeriğiyle değil, yüksek şeker ve kalori miktarıyla da dikkat çekiyor. Aç karnına tüketildiğinde kan şekerinde hızlı yükselme ve ardından düşüş yaşanabilir.

8. ÇOK YOĞUN ÇAY

Özellikle çok demli çayın aç karnına fazla miktarda tüketilmesi bazı kişilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Çayda bulunan tanenler ayrıca demir emilimini etkileyebilir. Bu nedenle özellikle demir eksikliği riski bulunan kişilerin çayı öğünlerden hemen önce veya sonra fazla miktarda tüketmemesi öneriliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Flört döneminin heyecanını ikiye katlayacak aşk dolu 10 şarkıFlört döneminin heyecanını ikiye katlayacak aşk dolu 10 şarkı
Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor?Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor?

Anahtar Kelimeler:
içecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.