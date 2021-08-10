37 yaşındaki Kameni kendine takım arıyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, yeni kulübünü İspanya'da aradığını ve İstanbul günlerini anlattı.

Mundo Deportivo'ya konuşan ve İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği'nin sözleşmesiz futbolcular için başlattığı idmanlara katılan Kameni, hala genç bir delikanlı performansına sahip olduğunu söyledi. Futbola devam etmek için herhangi bir engeli olmadığını belirten Kameni, ailesiyle birlikte yaşayabilmek için İspanya'dan teklifler beklediğini anlattı.

"FENERBAHÇE'DE BAZI OLAYLARA MARUZ KALDIM"

Kameni Fenerbahçe günleri ile ilgili de konuşarak, "Fenerbahçe'ye ilk gittiğimde orada uzun yıllardır olan ve kaptanlık yapan Volkan Demirel'le rekabete girdim. Kendimi rekabete girmek için hazır hissettim. Rekabete hazırdım ama işin kişiselleştirilerek bazı olaylara maruz kaldım. İlk sezon oynadım ama ikinci sezon beni nedensiz takımdan uzaklaştırarak paramı ödememeye başladılar. Kötü bir deneyim olarak sonuçlandı ama bir çok açıdan harika bir kulüp" diye konuştu.

37 yaşındaki Kameni kariyerinin en iyi iş çıkardığı maçlarını ise Camp Nou'da Espanyolla 0-0 berabere kaldıkları maçı, Bernabeu'de Malaga ile 0-0 berabere kaldıkları maçı ve Barcelona'ya karşı Ronaldo Nazario'nun penaltısını kurtardığı karşılaşmayı gösterdiğini söyledi.

Kamerunlu kaleci ayrıca kariyerinde Arsenal ve Barcelona'dan teklifler aldığını ancak bunların bazı nedenlerle gerçekleşmediğini belirtti.

(SPORX)

