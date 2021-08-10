SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. 37 yaşındaki Kameni kendine takım arıyor

37 yaşındaki Kameni kendine takım arıyor

10.08.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski file bekçilerinden Carlos Kameni, İspanya Futbolcular Derneği'nin hazırlık kampında yeni takımını bulmak için çaba sarf ediyor. Kameni Fenerbahçe günleri ile ilgili de konuşarak, "Fenerbahçe'ye ilk gittiğimde orada uzun yıllardır olan ve kaptanlık yapan Volkan Demirel'le rekabete girdim. Kendimi rekabete girmek için hazır hissettim. Rekabete hazırdım ama işin kişiselleştirilerek bazı olaylara maruz kaldım. İlk sezon oynadım" dedi.

37 yaşındaki Kameni kendine takım arıyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, yeni kulübünü İspanya'da aradığını ve İstanbul günlerini anlattı.

Mundo Deportivo'ya konuşan ve İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği'nin sözleşmesiz futbolcular için başlattığı idmanlara katılan Kameni, hala genç bir delikanlı performansına sahip olduğunu söyledi. Futbola devam etmek için herhangi bir engeli olmadığını belirten Kameni, ailesiyle birlikte yaşayabilmek için İspanya'dan teklifler beklediğini anlattı.

AW787731_01

"FENERBAHÇE'DE BAZI OLAYLARA MARUZ KALDIM"

Kameni Fenerbahçe günleri ile ilgili de konuşarak, "Fenerbahçe'ye ilk gittiğimde orada uzun yıllardır olan ve kaptanlık yapan Volkan Demirel'le rekabete girdim. Kendimi rekabete girmek için hazır hissettim. Rekabete hazırdım ama işin kişiselleştirilerek bazı olaylara maruz kaldım. İlk sezon oynadım ama ikinci sezon beni nedensiz takımdan uzaklaştırarak paramı ödememeye başladılar. Kötü bir deneyim olarak sonuçlandı ama bir çok açıdan harika bir kulüp" diye konuştu.

AW312319_01

37 yaşındaki Kameni kariyerinin en iyi iş çıkardığı maçlarını ise Camp Nou'da Espanyolla 0-0 berabere kaldıkları maçı, Bernabeu'de Malaga ile 0-0 berabere kaldıkları maçı ve Barcelona'ya karşı Ronaldo Nazario'nun penaltısını kurtardığı karşılaşmayı gösterdiğini söyledi.

605

Kamerunlu kaleci ayrıca kariyerinde Arsenal ve Barcelona'dan teklifler aldığını ancak bunların bazı nedenlerle gerçekleşmediğini belirtti.

(SPORX)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktıBurak Kapacak ilk antrenmanına çıktı
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
İşte Caner Erkin'in yeni takımıİşte Caner Erkin'in yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması

Galatasaray transferi bitirdi! İşte yeni stoper

Galatasaray transferi bitirdi! İşte yeni stoper

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tokyo 2020'de tarih yazdı!

Tokyo 2020'de tarih yazdı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

PSG, Messi ile görüşmelere başladı

PSG, Messi ile görüşmelere başladı

Messi ve Fenerbahçe çılgınlığı

Messi ve Fenerbahçe çılgınlığı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.