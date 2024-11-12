38 yaş küçük biriyle aşk yaşıyordu! Madonna'da yeni hamle geldi! 'Tüm erkeklerle olduğu gibi...'

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme geliyor. 66 yaşındaki pop müziğin efsane ismi Madonna'nın kendinden 38 yaş küçük Jamaika doğumlu eski futbolcu Akeem ile yaşadığı ortaya çıkmıştı.

28 yaşındaki Morris ile 2022'de tanışan Madonna ve sevgilisinin katı kuralları olduğu konuşuluyordu.

AYRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI!

Madonna'nın sevgilisi eski futbolcu Akeem Morris'ten sessizce ayrıldığı ortaya çıktı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, “Madonna son zamanlarda birlikte olduğu tüm erkeklerle olduğu gibi bu erkek arkadaşıyla da aynı sorunla karşılaştı. Yaş farkı bir sorun haline geldi. Farklı zaman dilimlerinden geliyorlar.” dedi.

Madonna geçmişte iki kez evlendi. İlk evliliğini şu anda 64 yaşında olan aktör Sean Penn ile yaptı. Daha sonra, şu anda 56 yaşında olan film yapımcısı Guy Ritchie ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Madonna'nın Guy ile ilişkisi 2008 yılında sona erdi.