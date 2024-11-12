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Levi's'in zamansız parçalarında Gülümseten Kasım indirimleri
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Levi's'in zamansız parçalarında Gülümseten Kasım indirimleri

08.11.2024 12:16
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Yıllara meydan okuyan ikonik tasarımlarıyla her dolapta kendine yer bulan Levi's'ın en popüler parçalarında Gülümseten Kasım indirimleri başladı. Denim tutkunları için vazgeçilmez olan Levi's, sadece klasik değil modern dokunuşlara sahip koleksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. İster rahat bir günlük kombin ister bir akşam kombini arıyor olun, Levi's her tarza uyum sağlayan tasarımlarıyla vazgeçilmeziniz olacak!

Bu sezon dolabınıza zamansız kıyafetler eklemenin tam zamanı! Gülümseten Kasım indirimleriyle Levi's’in yüksek kaliteli kumaşları ve herkese hitap eden kesimleri artık çok daha ulaşılabilir. Üstelik sadece jeanlerle sınırlı kalmayıp stilinize farklılık katacak gömlekler, ceketler ve daha fazlası da indirimde! Levi's'in dayanıklı ve kaliteli ürünleri sayesinde uzun süreli kullanım garantisi sunması da cabası. Şıklık ve konforu bir arada isteyenlerin kaçırmaması gereken bu fırsatlarla Levi's’in zamansız parçalarıyla tarzınızı tazeleyin!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki tüm Levi's ürünlerini görmek isterseniz buraya tıklayın.

1. Hareket özgürlüğü için: Levi's 511 Slim Jeans Erkek Dark Indigo Jean Pantolon

2

Levi's 511 jean tam da slim ama sıkmayan bir kesim arayanlar için biçilmiş kaftan! 511 Slim, klasik skinny jean havasını taşıyor ama sizi sıkıp bunaltmıyor. Kalça ve basenlerde daralan kesimiyle üzerinize tam oturuyor ancak dans etmek ya da otobüse koşmak gibi hareketlerde sizi sınırlamıyor. Levi's Eco Ease teknolojisiyle üretilen pantolon, çevre dostu materyallerle hazırlanıyor. %99 pamuk ve %1 elastan karışımıyla esneklik verirken ikonik kavisli dikişleriyle de Levi's'in o bildik havasını taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaşı, kalitesi ve kesimi çok iyi.”

  • “Başka kota bakmıyorum. Levi's 511 olunca düşünmeden alabilirsiniz.”
Ürünü İncele

Levi's kot pantolonun yanında polo tişört almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Her dolapta bulunması gereken: Levi's The Perfect Tee Kadın Beyaz Tişört

3

Levi's The Perfect Tee, yumuşak dokusu ve %100 pamuk materyali sayesinde cildinizin nefes almasını sağlayarak maksimum rahatlık sunuyor. Klasik yuvarlak yaka tasarımı ve ikonik Levi's logosu ile ister günlük kombinlerinizde ister daha gösterişli görünümlerde sorunsuzca kullanabileceğiniz bir tişört. Zamansız bir stil için dolabınıza ekleyebileceğiniz tişört, basic bir siluete sahip olmasıyla da her yaş grubuna ve her vücut tipine kolayca uyuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Rengi ve deseni görseldeki gibi, baskısı kaliteli ve %100 pamuk. Bir tişörtte başka ne aranır ki mükemmel!”

  • “Dokusu yumuşak ve spor şık tişört.”
Ürünü İncele

Levi's tişörtün yanında Western tasarımlı gömlek almak isterseniz buraya tıklayın.

3. İkonik bir parça: Levi's Classic Western Erkek Red Cast Rinse Mavi Gömlek

4

Western tarzını modern bir dokunuşla birleştiren gömlek, dolabınızın yeni gözdesi olmaya aday! %100 pamuktan üretilen kadife dokusu ile konfor yaratan model, güçlü tasarımı ile kendinizi ifade etmenize yardımcı oluyor ve her kombine dinamik bir hava katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Rahat ve kaliteli bir ürün. Bedeni biraz bol, bir beden küçüğü denenebilir.”

  • “Taşlanmamış ve yıkanmamış ham kot gömlek. Bu nedenle kumaş yapısı sert ve hafif parlak. Kesimi ne dar ne de bol.”
Ürünü İncele

Levi's gömleğin yanında markanın zamana meydan okuyan tasarımlı kot pantolonunu almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Modern bir klasik: Levi's 501 Crop Jeans Kadın Beyaz Jean Pantolon

5

501 jean’ler her jean’in atası, tam anlamıyla ikonik bir parça! Şimdi ise modern bir dokunuşla kısaltılmış paçalarının yanında zamansız düz kesimi ile 501 Crop modeli, hem günlük kombinlerde hem de daha şık ortamlarda kullanabileceğiniz bir seçenek sunuyor. %99 pamuk ve %1 elastan içeriğiyle iyi bir esneklik sağlarken modern görünümüyle de stilinize yenilik katıyor. Üstelik, beyaz tişörtünüzle eşleştirerek her an zamansız ve çabasız bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yumuşak, diğer klasik 501’lere göre bir tık geniş ve bence bu durum çok daha iyi, çok çok beğendim.”

  • “Çok beğendim. Daha önce kullandığım bir üründü zaten. İndirimde bir tane daha almak iyi oldu.”
Ürünü İncele

Levi's pantolonun yanında kemer almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Gün boyu rahatlık sizinle: Levi's Relaxed Fit Trucker Erkek Siyah Ceket

6

Levi's'in 1967'den beri ikonikleşmiş Trucker ceketi, geniş kesimi sayesinde üzerinize tam oturuyor ve günlük stilinize doğal bir havalı görünüm katıyor. Ceket %100 pamuklu kot kumaşıyla hem dayanıklı hem de uzun süre giyilebilir yapıda. Levi's'in imzası haline gelen "V" dikişleri ve markalı metal düğmeleri ile zamansız bir stil sunarken bol ve rahat kesimiyle her mevsimde rahatlıkla kombinlenebiliyor. Özellikle siyah rengiyle her kıyafetle kolayca uyacak klasik bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Her şey mükemmel. Kot, renk, kesim, dikiş, uyum ve hepsinden önemlisi zamansız tasarım.”

  • “Beklendiği gibi kaliteli ve altına kapüşonlu üst sığacak kadar büyük. Renk iyi.”
Ürünü İncele

Levi's tişörtün yanında Western tasarımlı gömlek almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Klasik Batı tarzını yansıtan: Levi's Essential Western Kadın Siyah Gömlek

7

Levi's Essential gömlek, özellikle sade ve güçlü bir görünüm arayanlar için harika bir seçenek. Western tarzını modern çizgilerle buluşturan ürün, %100 pamuklu yapısıyla konfor sunuyor. Siyah rengin zamansız havasını taşıyan tasarımıyla her stile uyan gömlek, dik yakası ve uzun kollu tasarımıyla şıklık katarken streç içermeyen yapısıyla da sorunsuz bir kullanım sağlıyor. Göğüste yer alan çıtçıt cepler ise hem pratik hem de klasik bir dokunuş katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Beden olsun kumaş kalitesi ve spor ile western kesim sevenler için olsun, en ideal gömlek diyorum.”

  • “Oldukça şık ve zamansız bir parça. Tüm kadınların böyle bir parçayı dolaplarında bulundurmalarını tavsiye ediyorum.”
Ürünü İncele

Levi's gömleğin yanında yandan yırtmaçlı etek almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Sıcacık ve rahat: Levi's Graphic Pullover Erkek Kapüşonlu Mavi Sweatshirt

8

Levi's Graphic Pullover, yumuşacık jarse dokusuyla gün boyu sıcacık hissettiriyor. %100 pamuktan üretilen kapüşonlu sweatshirt, soğuk havalarda sıcacık kalmanız için ideal. Göğüste yer alan ikonik Levi's logosu, sweatshirte modern bir hava katıyor. Tünel cebi sayesinde ellerinizi ısıtabilir, bağcıklı kapüşonuyla ekstra koruma gerçekleştirebilirsiniz. Tam kalıp kesimi ve mavi rengiyle hem spor kombinlerinize hem de günlük tarzınıza uyacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Duruşu, kalitesi ve bedeni on numara. Beklediğimden çok daha güzel çıktı.”

  • “Ürün kumaşı ne ince ne kalın, mevsimlik giyilebilir. Kumaş ve dikiş kalitesi markanın hakkını veriyor. Beden bol, giymek isteyen bir beden büyük sipariş verebilir yoksa tam bedeninizi alabilirsiniz.”
Ürünü İncele

Levi's sweatshirt'ün yanında gün boyu konfor yaratan 2'li çorap setini almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Vintage model: Levi's Gold Tab Kadın Yeşil Eşofman Altı

9

Klasiklerin modern bir yorumu olan Levi's Gold Tab eşofman altı, %100 pamuklu Fransız havlu kumaşı ile yumuşacık bir dokunuş sağlarken bol kesimi ile maksimum hareket özgürlüğü sunuyor. Yan cepleri, elastik bel bandı ve bilek kısmındaki lastik detayıyla gün boyu hareket özgürlüğü tanıyor. Yeşil rengiyle her kombine uyan eşofman altı, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünün kumaşı harika, çok rahat. Oversize beden, bir beden küçük tercih edilebilir.”

  • “Kaliteli fakat salaş ile bol arası bir duruşu var.”
Ürünü İncele

Levi's eşofman altının yanında soğuk havalar için sıcaklık garantili bir hırka almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Zamansız bir tarz: Levi's Original Zip-Up Sweatshirt Erkek Siyah Hırka

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Süper yumuşak polar kumaşıyla her anınıza konfor katan Levi's Original Zip-Up, dolabınızda daima elinizin gideceği bir parça olacak. Standart uyumu sayesinde hafif bol durarak hareket özgürlüğü yaratıyor. Siyah rengi ve ikonik Levi's logosu ile modern bir tarz yakalayan hırka, ani kahve buluşmalarından günlük yürüyüşlere kadar her durumda sorunsuzca giyilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika, kalın bir kumaşı var. Kışın falan sıcacık tutar.”

  • “Ürün kumaşı gayet iyi. Pamuk ve kalitesi hissediliyor.”
Ürünü İncele

Levi's hırkanın yanında tişört almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Soğuk günlerde sıcak tutan: Levi's Trucker Kadın Mor Ceket

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Levi's Trucker ceket, klasik Trucker tarzını Sherpa astarla birleştirerek soğuk günler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Sıcacık Sherpa yaka ve kollardaki yumuşak kapitone astarı ile üşümenizi önlerken %100 pamuk kadife dokusu ile hem tarzınızı yansıtıyor hem de rahatlık sağlıyor. Mor rengi ve ikonik v tarzı dikişleri ile dikkat çeken ceket, gardırobunuzun gözdesi olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel, iyi kesimli bir Levi's ceket. Boyutu iyi uyuyor.”

  • “Renginden ve şeklinden çok memnunum. Fiyat-performans tek kelimeyle üst düzeyde.”
Ürünü İncele

Levi's ceketin yanında sweatshirt almak isterseniz buraya tıklayın.

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Bu içerik 12 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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