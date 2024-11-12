Polar iç dokulu, su ve rüzgar geçirmez Helly Hansen montta 1193 TL indirim

Dondurucu soğuklar gelmeden, kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak bir mont satın almaya ne dersiniz? Hazır Gülümseten Kasım indirimleri varken, fırsatları değerlendirmenin tam zamanı! Polar iç dolgulu, konforlu, su ve rüzgar geçirmez bir mont size üşümeden geçireceğiniz bir kış vadediyor. "Nerede o mont?" diyorsanız işte bugüne özel 1193 TL indirimle satışa sunulan Helly Hansen Crew 2 Erkek Mont!

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Helly Hansen Crew 2 Erkek Mont

Helly Tech korumaya sahip bu mont; tamamen su geçirmez, rüzgar geçirmez ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. İçteki nemin dışarı atılmasını sağlayarak terleme ile oluşan rahatsızlıkları en aza indirir. Termoset dikişler ile güçlendirilmiş olup su sızdırmaz özellik taşır. Polartec polara sahip iki katmanlı iç yapısı, ayarlanabilir manşetleri, PFC içermeyen yapısıyla öne çıkan mont, dış mekan aktiviteleri, özellikle de denizcilik için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"İnanılmaz bir kaliteye sahip. Şiddetle tavsiye edilir."

"Çok kaliteli."

Bu içerik 12 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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