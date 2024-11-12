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Polar iç dokulu, su ve rüzgar geçirmez Helly Hansen montta 1193 TL indirim
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Polar iç dokulu, su ve rüzgar geçirmez Helly Hansen montta 1193 TL indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.11.2024 16:22
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Kış aylarının sert rüzgarları ve yağmurlu günleri kapıda! Bu dönemde konforlu ve şık bir mont arayışında olanlar için mükemmel bir seçenek Gülümseten Kasım kapsamında indirimde: Helly Hansen Crew 2 Erkek Mont! Polar iç dokusuyla sıcaklığınızı korurken su ve rüzgar geçirmez yapısıyla dış etkenlere karşı tam bir koruma sağlayan bu montla ilgili detaylar yazımızda...

Dondurucu soğuklar gelmeden, kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak bir mont satın almaya ne dersiniz? Hazır Gülümseten Kasım indirimleri varken, fırsatları değerlendirmenin tam zamanı! Polar iç dolgulu, konforlu, su ve rüzgar geçirmez bir mont size üşümeden geçireceğiniz bir kış vadediyor. "Nerede o mont?" diyorsanız işte bugüne özel 1193 TL indirimle satışa sunulan Helly Hansen Crew 2 Erkek Mont!

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Helly Hansen Crew 2 Erkek Mont

Adsız tasarım - 2024-11-12T154401.662

Helly Tech korumaya sahip bu mont; tamamen su geçirmez, rüzgar geçirmez ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. İçteki nemin dışarı atılmasını sağlayarak terleme ile oluşan rahatsızlıkları en aza indirir. Termoset dikişler ile güçlendirilmiş olup su sızdırmaz özellik taşır. Polartec polara sahip iki katmanlı iç yapısı, ayarlanabilir manşetleri, PFC içermeyen yapısıyla öne çıkan mont, dış mekan aktiviteleri, özellikle de denizcilik için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnanılmaz bir kaliteye sahip. Şiddetle tavsiye edilir."

  • "Çok kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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