Fiyatı 2 bin 749 TL'ye düştü! Camper Pelotas Athens'te dev indirim

Gülümseten Kasım hız kesmeden devam ediyor. İndirimlerle dolu geçirdiğimiz bu kasım ayında tarzınıza uygun ayakkabılarla tanışmanın ve kombinlerinizi havalı kılmanın tam zamanı! Ayakkabı seçerken herkesin tercih ettiği modeller yerine daha havalı ve tarz modellere gözünüz kayıyorsa, bunun yanında rahatlık da sizin için vazgeçilmezse doğru yerdesiniz. Camper indirimlerinden tarzınıza en uygun ve en rahat ayakkabıyı bulmak için acele edin. Bizim önerimize de mutlaka kulak verin: Camper Pelotas Athens, belki de sizin aradığınız o ayakkabı olabilir. Şıklığı ve işlevselliği mükemmel bir şekilde harmanlayan bu modelde 2 bin 250 TL'lik indirimi keşfetmek isterseniz işte detaylar...

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Camper Pelotas Athens K100943-006 Ayakkabı, Erkek

Antik Yunanistan'da sporun kökeninden ilham alınarak adlandırılan Pelotas Athens, cesur ve çağdaş estetiğin yeni, ileri versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İpliksiz teknoloji kullanılarak geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen ayakkabı, dayanıklı dış materyali sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. OrthoLite® ve kauçuk/EVA tabanları sayesinde zeminle temasın sağlıklı ve güvenli olmasını sağlar. Yumuşak iç tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar. Modern ve şık bir tasarımı sayesinde farklı kombinlerle uyumludur.

Bu içerik 11 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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