Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

380 milyon yıllık fosil bulundu! Sudan karaya çıkışın tek örneği

Yeni bir araştırma 380 milyon yıllık sıra dışı bir fosilin, omurgalıların karaya çıkış hikayesine ışık tutabileceğini gösterdi.

380 milyon yıllık fosil bulundu! Sudan karaya çıkışın tek örneği
Sedef Karatay Bingül

Araştırmanın merkezinde, Devoniyen Dönemi’nde yaşayan soyu tükenmiş bir balık türü olan Koharalepis jarviki bulunuyor.

ANTARKTİKA’DA BULUNDU

Yaklaşık 380 milyon yıl önce yaşayan bu canlı, 'Balıklar Çağı' olarak bilinen dönemde ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre tür, sudan karaya geçiş sürecindeki ilk omurgalı canlılardan biri olabilir.

Fosil kalıntıları yıllar önce Antarktika’daki Lashly Dağları’nda keşfedildi. Ancak o dönemde Antarktika bugün olduğu gibi buzlarla kaplı değildi; Gondwana adı verilen dev süper kıtanın bir parçasıydı.

Araştırmacılar bugüne kadar bu türe ait yalnızca tek bir fosil örneği buldu. Buna rağmen kafatasının büyük ölçüde sağlam kalmış olması, bilim insanlarına önemli bilgiler sunuyor.

KAFATASI TARANDI, BEYNİNE DAİR İPUÇLARI BULUNDU

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni çalışmalarında fosilin kafatası iç yapısını detaylı şekilde incelemeye odaklandı.

Araştırmanın başyazarı ve Flinders Üniversitesi Paleontoloji Laboratuvarı doktora öğrencisi Corinne Mensforth, şu açıklamayı yaptı: "Koharalepis’i seçtik çünkü tüm aile içinde kafatasının iç kemiklerini koruyan tek fosil bu. Bu durum bize beynin yapısı ve nöroanatomi hakkında çok değerli bilgiler sağlıyor" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Araştırmacılar, fosilin anatomisini yüksek çözünürlükte görüntülemek için nötron ışınları kullandı. Elde edilen bulgular, balıkların karaya geçiş sürecine dair dikkat çekici detaylar ortaya koydu.

380 milyon yıllık fosil bulundu! Sudan karaya çıkışın tek örneği 1

YÜZEYE YAKIN YAŞAM İÇİN EVRİMLEŞMİŞ OLABİLİR

Bilim insanları, Koharalepis’in beyninin, su ile kara arasındaki geçiş dönemindeki diğer ilkel omurgalılara benzediğini belirledi.

Ayrıca canlıda su yüzeyine yakın yaşamı destekleyen bazı adaptasyonlar bulundu:
Kafatasının üst kısmında ek hava alımına yarayan açıklıklar,
Işığı ve biyolojik ritmi algılamaya yardımcı beyin yapıları.

Mensforth, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bu canlının pusuda bekleyen bir avcı olduğunu söyledi: "Görece küçük gözlere sahipti. Bu nedenle avını yakalamak için diğer duyularına büyük ölçüde güveniyor olmalıydı."

KARAYA ÇIKIŞ BİR KEZ DEĞİL, BİRÇOK KEZ YAŞANMIŞ OLABİLİR

Bilim insanları, omurgalıların karaya geçişini anlamak için yalnızca fosillere bakmıyor. Günümüzde yaşayan akciğerli balıklar da bu süreç hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Tatlı suda yaşayan bu ilginç canlılar, hava solumalarını sağlayan özel bir solunum sistemine sahip.

Araştırmacılar, akciğerli balıkların genomlarını inceleyerek milyonlarca yıl önce yaşanan evrimsel dönüşümü anlamaya çalışıyor.

Ancak uzmanlara göre karaya çıkış tek bir olay değildi. Bazı araştırmalar, sudan karaya geçişin farklı türlerde onlarca kez gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor.

Bu da Dünya’daki yaşamın evrimsel hikayesinin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Çalışma, bilimsel dergi olan Frontiers in Ecology and Evolution’da yayımlandı.

Resim kaynak: Flinders University

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te ağlayan gelinler açtı: Koparan servet ödüyor!Siirt'te ağlayan gelinler açtı: Koparan servet ödüyor!
Şikago'da garsondu, İzmir'de AVM kralı oldu! Şikago'da garsondu, İzmir'de AVM kralı oldu!

Anahtar Kelimeler:
balık Antarktika Fosil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.