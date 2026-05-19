Girişini sfenksler koruyor! 2 bin 300 yıllık dev mezarda Büyük İskender izi

Büyük İskender ile bağlantılı olabileceği düşünülen dev antik mezar Yunanistan’da yeniden gündeme geldi. Yunan yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Amphipolis bölgesinde bulunan Kasta Mezarı’nda yürütülen geniş çaplı restorasyon çalışmalarında dikkat çeken detayları kamuoyuyla paylaştı.

DEV MEZAR YENİDEN GÜNDEMDE

Yaklaşık 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Kasta Mezarı, Yunanistan’ın Selanik kentinin kuzeydoğusunda yer alan Amphipolis bölgesinde bulunuyor. Dördüncü yüzyılda inşa edildiği düşünülen anıt mezarın çevresinin yaklaşık 500 metreyi bulduğu ve 20 dönümden büyük bir mezar höyüğünü çevrelediği ifade edildi.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, mezarın “benzersiz ve görkemli bir Makedon anıtı” olduğunu belirterek restorasyon çalışmalarının tarihi önemi daha da görünür hale getirdiğini söyledi.

MERMER GEÇİTLER VE SFENKS HEYKELLERİ

Paylaşılan görüntülerde mermer kaplı geçitler, detaylı taş işlemeleri ve dikkat çekici mimari yapılar öne çıktı. Uzmanlar, mezarın dönemin Makedon elitlerinden biri için inşa edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Çalışmalar kapsamında eski metal desteklerin kaldırıldığı, girişte yer alan çift kanatlı mermer kapının yeniden monte edilmesinin planlandığı açıklandı. Ayrıca giriş bölümünü koruyan sfenks heykellerinin bazı parçalarının da restore edileceği belirtildi.

BÜYÜK İSKENDER’E YAKIN BİR İSME AİT OLABİLİR

Tarihçiler, Amphipolis kentinin Büyük İskender’in komutanları Nearchus, Hephaestion ve Laomedon ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, mezarın Büyük İskender’in annesi, eşlerinden biri ya da yakın dostlarından biri için yapılmış olabileceğini düşünüyor. Büyük İskender’in eşi Roxana ve oğlu IV. Alexander’ın da bir dönem Amphipolis’te tutulduğu tarihi kaynaklarda yer alıyor.