Siirt'te ağlayan gelinler açtı: Koparan servet ödüyor!

Siirt'in kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Kısa bir süre görülebilen çiçekler, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, nesli koruma altında bulunan ters lalelerin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla ters laleleri koparanlara yaklaşık 700 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kaynak: İHA