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39 yaşındaki Atiba'dan muazzam istatistik!

26.02.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor - Beşiktaş maçının en fazla koşu mesafesi kaydeden ismi Atiba Hutchinson, sosyal medyada gündem oldu. 39 yaşında olmasına rağmen hala çok dinamik bir oyun sergileyen yıldız isim, "Çalışmaya devam ettik ve galibiyeti aldık. Benim elimden geleni yapıyorum, bugün tüm arkadaşlarım bunu yaptı. İkide iki yaptık, şu an iyi gidiyoruz. Böyle seriler yakalayıp devam etmemiz gerekiyor" dedi.

39 yaşındaki Atiba'dan muazzam istatistik!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş zorlu Sivas deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson karşılaşmanın ardından verdiği demeçte, "Bugün zor bir maçtı, böyle olacağını biliyorduk. Bu deplasman her zaman zordur. Biz de buna hazırlandık. Oyuna iyi başladık. Maçın başında birbirimiz için mücadele ettik golü de bulduk. Çalışmaya devam ettik ve galibiyeti aldık. Benim elimden geleni yapıyorum, bugün tüm arkadaşlarım bunu yaptı. İkide iki yaptık, şu an iyi gidiyoruz. Böyle seriler yakalayıp devam etmemiz gerekiyor" dedi.

MAÇIN EN ÇOK KOŞAN FUTBOLCUSU ATİBA

beIN Sports verilerine göre Atiba Hutchinson, Sivasspor - Beşiktaş maçında en fazla koşu mesafesine sahip futbolcu oldu.

Maç boyunca 11.75 km koşu mesafesi kaydeden Atiba'yı 11.58 km ile Kenan Karaman takip etti.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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