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39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 13:38
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, kariyer planlamasına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı! Şubat 2025'te 40 yaşına girecek olan Al-Nassr yıldızı, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ima etti.

"MENAJERLİK PLANIM YOK"

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Ancak Ronaldo, gelecekte futbol menajerliği gibi bir planı olmadığını söyledi.

"MOTİVE OLMADIĞIM GÜN..."

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Polonya - Portekiz maçından sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım." dedi.

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