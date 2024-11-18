39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!

Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı! Şubat 2025'te 40 yaşına girecek olan Al-Nassr yıldızı, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ima etti.

"MENAJERLİK PLANIM YOK"

Ancak Ronaldo, gelecekte futbol menajerliği gibi bir planı olmadığını söyledi.

"MOTİVE OLMADIĞIM GÜN..."

Polonya - Portekiz maçından sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım." dedi.