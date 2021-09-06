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  4. 39 yıldır komada olan Jean-Pierre Adams hayatını kaybetti

39 yıldır komada olan Jean-Pierre Adams hayatını kaybetti

06.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yıldır komada bulunan Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Jean-Pierre Adams hayatını kaybetti.

39 yıldır komada olan Jean-Pierre Adams hayatını kaybetti

Fransa Milli Futbol Takımı'nın ve Paris Saint-Germain'in (PSG) eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 39 yıldır komada bulunan Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, tedavi gördüğü Nimes Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kulüp, futbolcunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan, Nice Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Jean-Pierre Adams'ın ailesinin ve yakınlarının acısına ortak olunduğu ifade edilirken, eski oyuncuları Adams için 19 Eylül'de oynanacak Nice-Monaco karşılaşması öncesinde anma töreni düzenleneceği belirtildi.

Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Jean-Pierre Adams, profesyonel futbol kariyerine 1970'te Nimes ekibinde başladı.

Jean-Pierre Adams, 1973-1977 yıllarında Nice ve 1977-1979 yıllarında PSG'de oynadı.

22 kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Jean-Pierre Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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