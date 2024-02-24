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  4. 4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona vizyona girmedi icralık oldu! Ünlü yapımcı Mustafa Uslu ülkeyi terk ediyor

4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona vizyona girmedi icralık oldu! Ünlü yapımcı Mustafa Uslu ülkeyi terk ediyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 15:09
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Müslüm ve Ayla filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırılmıştı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, "İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim" dedi.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen Müslüm ve Ayla gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi vizyona girmedi. Uslu, icralık olduğu için oyuncu eşi Sinem Uslu ve çocuklarıyla Almanya'ya taşınma kararı aldığını açıkladı.

Filmi yayınlanamadığı için bankadan çektiği krediyi ödeyemeyen Mustafa Uslu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

mustafa uslu

Uslu; "Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi.

Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi.

Mustafa Uslu 2

Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın.'' dedi.

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