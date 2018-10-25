YEMEK

4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Gerçek bir doğal mucizeye şahit olmak istiyorsanız 4 adet bademi bir gece suda bekletmelisiniz! Suda bekleyince içindeki enzimleri aktif hale gelen badem, faydalarıyla vay be dedirtecek.

4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

Magnezyum, çinko, kalsiyum, omega 3 ve E vitamini ve mineral açısından zengin olan badem, suda bekledikçe içeriğindeki enzimleri açığa çıkarır. Islanan bademi vücudumuz hızlı bir şekilde hazmeder ve sindirir.

badem

Her gün yediğiniz 4 adet suda beklemiş badem;

Enerji verir. İçinde bulunan bakır, riboflavin ve magnezyum metabolizma hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

badem3

Suda bekleyen badem; potasyum, tekli doymamış yağ ve protein yönünden güçlüdür. Badem, damarlara zarar veren iltihabı söker. E vitamini sayesinde ise kalp rahatsızlıklarını en aza indirir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ani kalp krizini önler.

Kolesterol probleminiz varsa bunun için günde 4 adet ıslatılmış badem tüketebilirsiniz. Bademde bulunan E vitamini ve kalsiyum, kolesterol seviyesini dengeleyecektir.

badem5

Bünyesinde bulunan vitamin ve enzimler sayesinde kemikleri, dişleri güçlendirir. Özellikle 30 yaş üstü kadınların günde bir avuç badem yemesi önerilir çünkü osteoporoz ile savaşabilen güçlü bir gıdadır.

Düzenli olarak tüketildiğinde vücutta zararlı maddelerin birikmesine engel olacaktır. Kolon aracılığıyla yiyeceklerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kolon kanseriyle mücadele eder.

bdm

Beyin gelişimini destekler. Riboflavin ve L-karnitin beyin aktivitesine olumlu katkı sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde alzheimer'dan korur.


PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Kışın kilo almanızı engelleyen 5 gıdaKışın kilo almanızı engelleyen 5 gıda
En lezzetli balığı pişirmek için öğrenmeniz gereken 8 ipucuEn lezzetli balığı pişirmek için öğrenmeniz gereken 8 ipucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bademin faydaları nelerdir badem ve faydaları

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

En lezzetli balığı pişirmek için öğrenmeniz gereken 8 ipucu

En lezzetli balığı pişirmek için öğrenmeniz gereken 8 ipucu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi güzel de bademin kilosu 80 tl. kim alacak kardeşim insanların aklıyla dalga geçmeyin badem nere biz nere...!. bence bol bol patates reklamı yapın bu sezon halk anca onu alabilir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Kışın kilo almanızı engelleyen 5 gıda

Kışın kilo almanızı engelleyen 5 gıda

En lezzetli balığı pişirmek için öğrenmeniz gereken 8 ipucu

En lezzetli balığı pişirmek için öğrenmeniz gereken 8 ipucu

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

Son zamanlarda aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Rihanna bakın nasıl zayıfladı

Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.