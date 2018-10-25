4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

Magnezyum, çinko, kalsiyum, omega 3 ve E vitamini ve mineral açısından zengin olan badem, suda bekledikçe içeriğindeki enzimleri açığa çıkarır. Islanan bademi vücudumuz hızlı bir şekilde hazmeder ve sindirir.

Her gün yediğiniz 4 adet suda beklemiş badem;

Enerji verir. İçinde bulunan bakır, riboflavin ve magnezyum metabolizma hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Suda bekleyen badem; potasyum, tekli doymamış yağ ve protein yönünden güçlüdür. Badem, damarlara zarar veren iltihabı söker. E vitamini sayesinde ise kalp rahatsızlıklarını en aza indirir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ani kalp krizini önler.

Kolesterol probleminiz varsa bunun için günde 4 adet ıslatılmış badem tüketebilirsiniz. Bademde bulunan E vitamini ve kalsiyum, kolesterol seviyesini dengeleyecektir.

Bünyesinde bulunan vitamin ve enzimler sayesinde kemikleri, dişleri güçlendirir. Özellikle 30 yaş üstü kadınların günde bir avuç badem yemesi önerilir çünkü osteoporoz ile savaşabilen güçlü bir gıdadır.

Düzenli olarak tüketildiğinde vücutta zararlı maddelerin birikmesine engel olacaktır. Kolon aracılığıyla yiyeceklerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kolon kanseriyle mücadele eder.

Beyin gelişimini destekler. Riboflavin ve L-karnitin beyin aktivitesine olumlu katkı sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde alzheimer'dan korur.



