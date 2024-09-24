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  4. 4 ay yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

4 ay yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.09.2024 23:26
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Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. 4 ayı yoğun bakımda geçen İnanır, taburcu edilmişti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı.

4 ay yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış ve daha sonra da tedbir amaçlı entübe edilmişti. 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya çıkarılan ve sonra da taburcu edilen İnanır'ın tedavi süreci devam ediyor. Levent İnanır dayısı Kadir İnanır'ın son durumu hakkında konuştu. İşte detaylar...

YENİDEN RAHATSIZLANMIŞTI

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Geçtiğimiz mart ayında rahatsızlanan İnanır taburcu edilmişti ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebi ile yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

USTA OYUNCUNUN SON DURUMU

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Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu'nun cenaze törenine katılan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın son durumunu anlattı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Levent İnanır, 2. sayfaya yaptığı açıklamasında dayısı Kadir İnanır hakkında, "Çok iyi. Fizik tedavi sürecimiz var. Onun dışında her gün ilerliyor, iyiye gidiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı atlattık. Çok iyi olacak." dedi.

"DUALARLA İYİLEŞECEK"

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Sık sık ziyarete gittiğini belirten Levent İnanır, açıklamasını, "Ben en son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz. Dualarla iyileşecek inşallah." diye tamamladı.

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Kadir İnanır Levent İnanır
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