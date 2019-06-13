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4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş ederek intihar etti.

JANDARMA VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman kozluk Serdar Yılmaz hamile

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cinnet halinde millet. lütfen kimse kimseye öte git demesin. kafasını eğsin herkes gideceği yere gitsin gelsin.
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