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4 bin 500 yıllık sanılıyordu! 20 yıl önce meğer bir köylü dikmiş

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 22.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesinde keşfedilen ve 4 bin 500 yıl öncesine ait olduğu açıklanan halka şeklindeki taşların 20 yıl önce bir çiftçi tarafından dikildiği ortaya çıktı.

4 bin 500 yıllık sanılıyordu! 20 yıl önce meğer bir köylü dikmiş

Arkeofili’de yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl söz konusu taşlar üzerine çalışmalar yürüten arkeologlar, binlerce yıllık bir anıt keşfettiklerini belirterek İskoçya’ya önemli bir tarihi eser kazandırdıklarını düşünüyorlardı. Ancak sitede arkeologların yoğun çalışmalar yürüttüğünü gören bir köylü, arsanın eski sahibi olduğunu ve taşları kendisinin taşıdığını iddia etti. Daha sonra yapıtın düşünüldüğü gibi 4 bin 500 yıl öncesine ait değil 1990’lı yılların ortasında diğer sitelerden esinlenmiş bir kopya olduğu anlaşıldı.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI’

Ayrıca taşların altından alınan toprak örnekleri sonrasında ilk radyokarbon testleri taşların binlerce yıllık geçmişinin olmadığını kanıtladı. Aberdeenshire Bölgesi Konseyi Üyesi Neil Ackerman, “Bu gelişmeyi öğrenmek açıkça hayal kırıklığı yarattı, ama bu olayla kopya bile olsa yerel halkın tarihi yapılara önem verdiği anlaşılıyor” diye konuştu.

İskoçya’da halka şeklide dizilmiş binlerce yıl öncesine dayanan birçok dikili taş bulunuyor. Lewis Adası’ndaki 50 dev taştan oluşan Callanish anıtının yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait olduğu sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
köylü tarihi eser İskoçya çiftçi

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