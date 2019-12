4 bin nüfusu bulunan bu ilçe, şampiyon ayakaları yetiştiriyor

2011 yılından beri faaliyetle olan Seydiler At Çiftliğinde yetişen Safkan İngiliz Atları, hipodromlarda elde edikleri başarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdiye kadar birçok şampiyon tayı yetiştiren işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine hem de yetiştiği işletmeye kazandırıyor. Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde 1992 yılında kapatılan ve 2011 yılında tekrar açılan Seydiler At Çiftliği bir süre sonra ‘Çağlar Uluçay Harası’ adını aldı. 2011 yılından itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede safkan İngiliz taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor. Ayrıca az sayıda safkan Arap atları da aynı harada yetiştiriliyor. Safkan İngiliz Atları yetiştiriciliğinde Türkiye’nin sayılı merkezleri arasında gösterilen Çağlar Uluçay Harası, yarış severlerin yakından takip ettiği Gazi Koşusu, Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve Hipodromda yarış kazanan çok sayıda atın çıktığı bölge olarak kabul ediliyor.

1992 yılında kapattıkları çiftliği 2011 yılında tekrar faaliyete geçirmek için Seydiler ilçesine geldiklerini söyleyen Seydiler At Çiftliği işletmesinin sahibi Çağlar Uluçay, “Kastamonu iklim olarak atçılığa çok müsait bir yer. Kastamonu yüksek bir rakım, atların gelişmeleri ve ciğerlerinin büyümeleri için tam biçilmiş bir kaftan. İlk jenerasyonda gayet başarılı atlar çıkarttık ve halen çıkartmaya devam etmekteyiz. Örneğin bir Gazi koşusunu kazanan Miramis, bir Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanan Abrek Rettin, yine Hipodromda yarış kazanan Kepezstrom, Fuat Ağa ve Monomur gibi atlar yine Kastamonu gibi bu coğrafyadan çıkan atlardır” dedi.