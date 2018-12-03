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4 bin yıldır yer altındalar! ‘Köstebek’ gibi yaşıyorlar…

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | 03.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çin'de Henan eyaletindeki Sanmenxia köyünde, yerli halk 4 bin yıldır yer altında yaşıyor.

Çin'de Henan eyaletindeki Sanmenxia köyü, 4 bin yıldır dünyanın en ilginç evlerine sahip. Köydeki bütün evler yer altına inşa edilmiş durumda… Şu anda köyde 3 binden fazla kişi yaşıyor. Evlerin neden yer altında olduğu ise oldukça ilginç… İşte görenleri şaşırtan Sanmenxia köyü hakkında detaylar…

Köstebek gibi yaşayan yerli halk 4 bin yıldır yer altında!

Buradaki 4 bin yıllık yerleşim birimde insanlar yer altında yaşıyor. Çin’in Henan eyaletinde doğmuş ve büyümüş olmak bir Çin vatandaşı için gurur kaynağı.
Çin’in en gizemli bölgelerinden biri olan Sanmenxia köyü, diğer tüm bölgelere kıyasla en eski tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip.
Bu yer altı yerleşim yerinin tarihinin Bronz Çağ'a kadar uzandığı iddia ediliyor. Neredeyse 10 bin evin bulunduğu bölgenin nüfusu da yavaş yavaş azalıyor. Buna rağmen Çin’deki tahıl üretiminin yüzde 20’den fazlası bu bölgeden çıkıyor.
Köstebek gibi yer altında yaşayan Sanmenxia köyü yerlileri, 4 bin yıldır devam eden bu geleneği ısrarla sürdürmeye devam ediyor.
İlkel yaşamın hüküm sürdüğü bu evlerde kışın ortalama sıcaklık 10, yazın ise 20 derece olarak ölçülüyor. Bazı evlerde ise klima bile bulunuyor.
10 bin yer altı evinin bulunduğu köyde, 100’den fazla avlu bulunmakta. Sanmenxia köyü, 3 binden fazla insana ev sahipliği yapıyor.
Binlerce yıl geçmesine rağmen, köy aynı yapısını özenle korumaya devam ediyor.
Sanmenxia köyü, son zamanlarda turist akınına uğruyor.
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çin Sanmenxia köyü

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