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  4. Sağlıklı ve lezzetli 4 muhteşem detoks içeceği tarifi! Ünlü oyuncular da bunları içiyor...

Sağlıklı ve lezzetli 4 muhteşem detoks içeceği tarifi! Ünlü oyuncular da bunları içiyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Detoks içecekleri vücudu toksinlerden arındırmada, daha alkali hale getirmede, canlandırmada ve zihni daha zinde tutmada etkilidir. Bol meyve ve sebze içerikli detoks içecekleri, diyet yaparken kilo vermeye ve ödem atmaya yardımcı olurken vitamin ve minerallerden mahrum kalmanızı da engelleyecektir. Sizin için seçtiğimiz 4 farklı detoks içeceği tarifini yazımızda bulabilirsiniz.

Sağlıklı ve lezzetli 4 muhteşem detoks içeceği tarifi! Ünlü oyuncular da bunları içiyor...

Alınan kaloriler, yenilen glutenli ve paketlenmiş katkı maddesi içerikli gıdalar kilo almanıza, vücudunuzda toksin ve ödem birikmesine neden olur. Hem toksin ve ödemden kurtulmak hem de metabolizmanızı hızlandırmak için detoks içeceklerini tüketmek son yıllarda oldukça popüler.

YEŞİL DETOKS

FAYDALARI

Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle artrit ve otoimmun hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Ispanak çoğu kişi tarafından pek lezzetli addedilmese de içerdiği vitaminler ve antikanser özelliğiyle en sağlıklı besinlerden biridir. Salatalığın %95'i sudur. Geri kalan kısmı ise harika bir toksin atıcıdır. Karaciğer ve böbrek dostudur.

MALZEMELER

  • 2 kase bebek ıspanak

  • 6 adet kereviz sapı

  • 2 adet salatalık

  • 1/2 limon

  • 2 adet elma

  • Birkaç dilim zencefil

  • Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri iyice yıkayıp fazla suyunu alın. Salatalık ve elmanın kabuklarını soyabileceğiniz gibi kabuklu da kullanabilirsiniz. Hepsini meyve suyu sıkacağına sığacak boyuta getirdikten sonra sıkacağı çalıştırın. İçeceği temiz ve ağzı sıkıca kapatılmış kavanozun içerisine koyarak buzdolabında 7-10 gün kadar saklayabilirsiniz.

TOKSİN ATICI İÇECEK

4 farklı detoks içeceği tarifi

FAYDALARI

Pancar içeriğindeki besin değerleri sayesinde kan basıncının düşürülmesinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, hastalıklara karşı savaşmada ve vücuttan toksinleri atmada etkili bir kök sebze. Yine pancar gibi bir kök sebze olan havuç beta-karoten, lif, K vitamini ve potasyum içerikleriyle tanınıyor. Göz sağlığını korumada ve kolesterol seviyesinin düşürülmesinde de etkili olduğu biliniyor. "Her gün yenilen bir elma doktorları uzak tutar" bilgisi gerçekten de doğru. Elma kalp sağlığı ve cilt güzelliği için oldukça faydalı. Zencefil sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekler.

MALZEMELER

  • 2 adet pancar

  • 6 adet havuç

  • 2 adet elma

  • 1/2 limon

  • Birkaç dilim taze zencefil

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri güzelce yıkayarak hazırlayın. Hepsini doğrayıp meyve suyu sıkacağında tümünü sıkın. Buz ekleyip soğuk olarak tüketebilirsiniz. Ağzı sıkınca kapatılmış temiz bir kavanoz içerisine koyduğunuz karışım buzdolabında 7-10 gün kadar dayanacaktır.

TATLI DETOKS

Detokslar hep sebzelerden olmak zorunda değil. Meyvelerin besin değerleri ve maden suyunun harika mineral içeriği bir araya gelerek lezzetli ve sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet portakal

  • 1 adet elma

  • 1/2 litre maden suyu

YAPILIŞI

Portakal ve elmanın suyunu sıkıp maden suyuyla karıştırın. Bir hafta süreyle her öğünden sonra 1 su bardağı olacak şekilde tüketebilirsiniz.

AVOKADOLU DETOKS SUYU

MALZEMELER

  • 1 adet salatalık

  • 1 adet avokado

  • 5-6 nane yaprağı

YAPILIŞI

Olgun avokadoyu kabuğundan ayırıp diğer malzemelerle ve 1 su bardağı suyla birlikte meyve suyu sıkacağında sıkın.

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