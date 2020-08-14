Sağlıklı ve lezzetli 4 muhteşem detoks içeceği tarifi! Ünlü oyuncular da bunları içiyor...

Alınan kaloriler, yenilen glutenli ve paketlenmiş katkı maddesi içerikli gıdalar kilo almanıza, vücudunuzda toksin ve ödem birikmesine neden olur. Hem toksin ve ödemden kurtulmak hem de metabolizmanızı hızlandırmak için detoks içeceklerini tüketmek son yıllarda oldukça popüler.

YEŞİL DETOKS

FAYDALARI

Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle artrit ve otoimmun hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Ispanak çoğu kişi tarafından pek lezzetli addedilmese de içerdiği vitaminler ve antikanser özelliğiyle en sağlıklı besinlerden biridir. Salatalığın %95'i sudur. Geri kalan kısmı ise harika bir toksin atıcıdır. Karaciğer ve böbrek dostudur.

MALZEMELER

2 kase bebek ıspanak

6 adet kereviz sapı

2 adet salatalık

1/2 limon

2 adet elma

Birkaç dilim zencefil

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri iyice yıkayıp fazla suyunu alın. Salatalık ve elmanın kabuklarını soyabileceğiniz gibi kabuklu da kullanabilirsiniz. Hepsini meyve suyu sıkacağına sığacak boyuta getirdikten sonra sıkacağı çalıştırın. İçeceği temiz ve ağzı sıkıca kapatılmış kavanozun içerisine koyarak buzdolabında 7-10 gün kadar saklayabilirsiniz.