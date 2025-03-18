4. Galatasaraylı da geliyor: Samsunspor’un olaylı başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle daha!

Samsunspor’un Fenerbahçe deplasmanından bir puanla dönmesi sonrası Galatasaray’a da aynı şekilde mücadele vereceklerini belirten Yüksel Yıldırım, “Mourinho geçtiğimiz hafta bizim maçı izlemiş mi? Bizim nasıl oynadığımızı biliyor mu? Ezbere yorumlar yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

KADRODAKİ 4. GALATASARAYLI OLABİLİR!

Samsunspor kadrosunda daha önce Galatasaray forması giymiş üç futbolcu var. Biri Okan Kocuk diğeri Emre Kılınç, öbürü de Celil Yüksel! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezonda transfer yasağı sorununu çözerse ilk imzayı yine Galatasaray’dan attıracak!

Katıldığı TV programında Galatasaray’dan kimi istersininiz? sorusuna Kerem Demirbay yanıtını veren Yüksel Yıldırım, gurbetçi futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.

GEÇEN SENE ÇOK BAŞARILIYDI

Kerem Demirbay daha önce Almanya milli takımında da forma giymişti. Geçen sene geldikten sonra birçok maçta başarılı performansa imza atan Kerem Demirbay; Rizespor ve Adana Demirspor maçlarında goller atmıştı.

SARA VE LEMİNA SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Bu sene Gabriel Sara’nın transferi ve Brezilyalı oyuncunun yüksek performansı sonrasında Kerem Demirbay istediği kadar forma şansı bulamadı. Oynadığı zamanlarda da geçen seneki performansını mumla aratan Kerem; Lemina’nın transferi sonrası iyice gözden düştü.

BAŞAKŞEHİR DE MASADA! BUNDESLİGA’DAN TALİPLERİ VAR

Deneyimli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bundesliga’dan da birçok kulübün transfer teklifi yaptığı Kerem Demirbay ile Samsunspor haricinde Başakşehir de ilgileniyor.