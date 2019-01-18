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4 gündür asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda yaklaşık 4 gündür mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri kurtardı. Duvar, çekiç yardımıyla kırıldıktan sonra çıkan kedinin ilk işi apartman sakinlerinin verdiği suyu içmek oldu.

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda mahsur kalan kedinin seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen AFAD arayarak bilgi verdi.

ÖZEL ÇEKİÇ YARDIMIYLA DUVAR KIRILDI

Olay yerine gelen ekipler kedinin mahsur kaldığı yerin duvarını çekiç yardımıyla kırdılar. Buradan açılan delikten uzun süre çıkmayan kedi son olarak ekiplerin aşağı inmesinin ardından mahsur kaldığı yerden çıktı.

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"YAKLAŞIK 4 GÜNDÜR ORADA KALDIĞI SÖYLENİYOR"

Apartmanın altından kediyi kurtaran AFAD Arama Kurtarma Şefi Ercümen Diyar kediyi kucağına alarak apartman sakinlerin getirdiği suyu verdi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraştıklarını anlatan Diyar, "Duvarın arkasında sıkışarak kalan kediyi küçük bir delik açarak kurtardık. Yaklaşık 4 gündür orada kaldığı söyleniyor. Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.

4 gün duvar arasında kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan kedi, bir süre su içtikten sonra apartmandan ayrıldı. (İHA)

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