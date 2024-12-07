4 İSİM KADRODA YOK | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son durum: Mourinho'nun 3 puan planı hazır, işte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine artık saatler kaldı. Dolmabahçe'deki kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş, 5 maçlık kazanamama serisine son vermek için sahaya çıkacak. Hem yönetim hem de teknik kadro anlamında kaos dolu günler yaşayan siyah-beyazlılarda tek hedef kendi taraftarını mutlu edebilmek. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Mourinho'nun öğrencileri de galibiyet dışında bir senaryoyu düşünmüyor. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren kritik derbiyi Galatasaray camiasının da yakından takip etmesi bekleniyor. Peki saat 19.00'da başlayacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbi 11'leri nasıl olacak? Beşiktaş ve Mourinho'nun galibiyet planı ne? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Geride kalan 14 haftada lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin de 10 puan gerisinde bulunan ev sahibi Beşiktaş, zor günler geçiriyor.

Son 5 maçında da kazanamayan siyah-beyazlılar, geçici teknik direktörü Serdar Topraktepe ile, taraftarının önünde başarılı bir sonuç almak için uğraş verecek.

FENERBAHÇE'NİN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ: TEK HEDEF 3 PUAN!

Ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise, lider Galatasaray'la olan 3 puanlık puan farkını en azından korumak istiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle aradaki fark azalırken, Mourinho'un öğrencileri hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM DERBİDE YOK

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan milli stoper Çağlar Söyüncü teknik heyetin görev vermesi halinde oynayabilecek. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz’ı da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almayacağı öğrenildi.

MOURINHO'DAN EN NESYRI KARARI

Mourinho’nun derbide stoperde Djiku’ya görev vereceği, Gaziantep FK maçında 10 numarada oynayan Tadic’i ise yeniden sağ kanatta görevlendireceği belirtildi. Savunma dörtlüsü Osayi-Becao-Djiku-Kostic’ten oluşacak. Orta sahada Amrabat-Fred-Szymanski üçlüsü görev yapacak. Orta alanın sağında Tadic, solunda da son haftaların formda ismi Oğuz Aydın oynayacak. Forvette ise En Nesyri sarı-lacivertli takımın gol silahı olacak.

BEŞİKTAŞ'IN FORMÜLÜ DURAN TOPLAR

Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak için günlerdir çalışan Teknik Direktör Serdar Topraktepe ve ekibi, bunun sonrasında yol haritasını hazırladı. Siyah-beyazlı teknik heyetin en çok dikkat edecekleri konu, “duran toplar” oldu. Rakibin bu konuda üstün olduğunu bilen Beşiktaş’ın teknik kurmayları, bu konuda futbolculara gerekli uyarılarda bulundu.Taraftar desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, maça baskıyla başlayıp, erken gol arayacak. Bunun maçın gidişatını etkileyebileceği düşünülürken, Fenerbahçe’nin de daha kontrollü bir oyunu tercih edebileceği üzerinde duruldu.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih, Immobile

FENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En Nesyri

STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Mehmet Türkmen

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports 1