4 kere Linç çekip yayınlatmamış... Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler orayı ağlayarak terk etmiş... Bomba itiraf

2019 senesinde hayatlarını birleştirme kararı alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti her yaptıkları ile olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift son dönemde YouTube'da yaptıkları programlarla gündeme geliyor.

Muhabironline kameralarına konuşan Berfu ve Eser Yenenler katıldıkları etkinlik öncesi merak edilen tüm soruları yanıtladı. "Evli olmasaydınız birbirinizi programlarınıza davet eder miydiniz?" sorusuna Berfu Yenenler "Ben evli olsam olmasam her türlü davet ederdim Eser mükemmel bir konuk" şeklinde cevap verdi.

VERDİĞİ YANITLA ŞAŞIRTTI

Eser Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı Linç programına "Ben davet ediyorum ama gelmiyor." şeklinde cevap verince Berfu Yenenler verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

'DÖRT KERE LİNÇ ETTİ'

Berfu Yenenler "Dört kere linç etti hiçbirini yayınlatmadım." diyerek daha önce Eser Yenenler'in programına konuk olduğunu itiraf etti. Hatta ünlü isim katıldığı programlardan bir tanesinin sonunda ağladığını söyledi.