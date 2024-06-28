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  4. 4 kere Linç çekip yayınlatmamış... Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler orayı ağlayarak terk etmiş... Bomba itiraf

4 kere Linç çekip yayınlatmamış... Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler orayı ağlayarak terk etmiş... Bomba itiraf

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 14:44
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti şu sıralar YouTube'da yaptıkları programlarla gündeme geliyor. Berfu Yenenler'den hiç beklenmedik bir itiraf geldi. Yenenler kocası Eser'in Linç programına dört defa konuk olduğunu ve o çekimleri asla yayınlatmadığı söyledi.

4 kere Linç çekip yayınlatmamış... Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler orayı ağlayarak terk etmiş... Bomba itiraf

2019 senesinde hayatlarını birleştirme kararı alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti her yaptıkları ile olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift son dönemde YouTube'da yaptıkları programlarla gündeme geliyor.

Muhabironline kameralarına konuşan Berfu ve Eser Yenenler katıldıkları etkinlik öncesi merak edilen tüm soruları yanıtladı. "Evli olmasaydınız birbirinizi programlarınıza davet eder miydiniz?" sorusuna Berfu Yenenler "Ben evli olsam olmasam her türlü davet ederdim Eser mükemmel bir konuk" şeklinde cevap verdi.

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VERDİĞİ YANITLA ŞAŞIRTTI

Eser Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı Linç programına "Ben davet ediyorum ama gelmiyor." şeklinde cevap verince Berfu Yenenler verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

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'DÖRT KERE LİNÇ ETTİ'

Berfu Yenenler "Dört kere linç etti hiçbirini yayınlatmadım." diyerek daha önce Eser Yenenler'in programına konuk olduğunu itiraf etti. Hatta ünlü isim katıldığı programlardan bir tanesinin sonunda ağladığını söyledi.

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Express

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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