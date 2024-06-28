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  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu... Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural Esra Ezmeci'de ortaya çıktı! Yeni mesleğini açıkladı! '5 yıl sonra...'

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural Esra Ezmeci'de ortaya çıktı! Yeni mesleğini açıkladı! '5 yıl sonra...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 11:42
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2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan Arda Kural uzun zaman sonra Esra Ezmeci'nin programında ortaya çıktı. Kural 'hayatıma yeniden başlamak zorundayım' diyerek yeni mesleğini anlattı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural Esra Ezmeci'de ortaya çıktı! Yeni mesleğini açıkladı! '5 yıl sonra...'

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, 2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında ise 'Ferit Tekin' karakterine hayat verdiği 'Emret Komutanım' dizisi ile hafızalara kazındı.

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Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden ünlü oyuncu sıkıntılı günlerini geride bıraktı. Şimdilerde gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Kural, Esra Ezmeci'nin YouTube programında ortaya çıktı.

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YENİ MESLEĞİNİ BÖYLE ANLATTI

Yaşadığı sıkıntılı günlerini anlatan Kural setlere geri dönmek istemediğini söyleyerek 'hayatıma yeniden başlamak zorundayım' dedi ve yeni mesleğini anlattı.

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Madencilikle ilgilendiğini söyleyen Kural 'Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi' diyerek konuştu.

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Bunların büyük işler olduğunu söyleyen Arda Kural kendisini 5 yıl sonra yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söyledi.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Kural'ın son haline ise sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme 'çok doğru konuşuyor', 'yaşlanmış', 'hâlâ yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

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Express

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Arda Kural emret komutanım
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