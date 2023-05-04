4 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim oyununda heyecan dorukta!

Survivor 2023 yarışmasında heyecan ve rekabet had safhadaydı. Survivor bu akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Klasik Survivor oyunlarından iletişim oyununda kırmızı ve mavi takım tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte ödül oyunu ile ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadele sonunda gecenin kazananı belli olacak.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU NEYDİ?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Her bölümü ile heyecanı doruklarda yaşatan Survivor, bu akşamki bölümünde iletişim ödülü ile ekrana geldi.

Ödül olarak 4 arkadaşları ile grup konuşması yapacak olan yarışmacılar, ödülü kazanabilmek için var güçleriyle mücadele ediyor. Gecenin sonunda iletişim ödülünü kazanacak olan takım arkadaşlarıyla bol bol hasret giderecek.

