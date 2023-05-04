MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 4 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim oyununda heyecan dorukta!

4 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim oyununda heyecan dorukta!

04.05.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmanın sıkı takipçileri ödülün ne olduğunu ve kazanan takımı sorguluyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 4 Mayıs Survivor'da ödül neydi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

4 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor iletişim oyununda heyecan dorukta!

Survivor 2023 yarışmasında heyecan ve rekabet had safhadaydı. Survivor bu akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Klasik Survivor oyunlarından iletişim oyununda kırmızı ve mavi takım tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte ödül oyunu ile ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadele sonunda gecenin kazananı belli olacak.

650x344-survivor-yarismacilari-bir-bir-aciklaniyor-2-isim-de-aciklandi-survivor-2023-yarismacilari-kimler-olacak-1671013139954

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU NEYDİ?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Her bölümü ile heyecanı doruklarda yaşatan Survivor, bu akşamki bölümünde iletişim ödülü ile ekrana geldi.

FvTrMV7XoAYUwLw

Ödül olarak 4 arkadaşları ile grup konuşması yapacak olan yarışmacılar, ödülü kazanabilmek için var güçleriyle mücadele ediyor. Gecenin sonunda iletişim ödülünü kazanacak olan takım arkadaşlarıyla bol bol hasret giderecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Türkiye'yi yiyen kadın’ Ezgi Sertel'in eşini gören inanamadı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış‘Türkiye'yi yiyen kadın’ Ezgi Sertel'in eşini gören inanamadı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış
Konuşanlar'a Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''Konuşanlar'a Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''
Kızının iç çamaşırlı pozlar gündemdeydi! Mini şortuyla boy gösterdiKızının iç çamaşırlı pozlar gündemdeydi! Mini şortuyla boy gösterdi
Anahtar Kelimeler:
survivor ödül oyununu kim kazandı Acun Ilıcalı ele

En Çok Okunan Haberler

HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı

HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine gönderme!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine gönderme!

Mayıs ayı gelince ortaya çıktı.. Yılan Adası'nı aratmıyor

Mayıs ayı gelince ortaya çıktı.. Yılan Adası'nı aratmıyor

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

İlginizi Çekebilir

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.