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Geleneksel diş fırçalarının tahtını sarsan Philips ve Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

02.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza hızlı bir giriş yapan şarjlı diş fırçaları, ağız bakım ürünleri arasında büyük bir popülerliğe sahip. Diş fırçalamayı daha kolay hale getirmesinin yanında ağız ve diş eti bakımı konusunda da üstün performans sergileyen ürünlerin birbirinden farklı özelliklere sahip seçenekleri de mevcut. En popüler markalardan olan Philips ve Oral-B'nin hangi modellerinin daha kullanışlı olduğunu anlayabilmek için iki markanın karşılaştırmasını sizler için hazırladık.

Geleneksel diş fırçalarının tahtını sarsan Philips ve Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

Şarjlı diş fırçaları, manuel ürünlere oranla çok daha pratik bir kullanıma sahip. Üstelik derinlemesine temizlik yapabildiği için sıklıkla tercih ediliyor. Diş hekimleri tarafından da tavsiye edilen bu ürünleri birbirinden farklı özellikler ve teknolojilerle tasarlayan Oral-B ve Philips markalarının en çok satan modelleri arasında performans karşılaştırması yapmaya ne dersiniz? İşte detaylar...

1. Philips HX3651/12 Sonicare Diş Fırçası

Philips vs Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

Philips HX3651/12 Sonicare Diş Fırçası'nın teknik özellikleri

Philips HX3651/12 Sonicare Diş Fırçası, Sonic titreşim teknolojisi sayesinde üstün performans göstererek manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kat daha fazla plağı yok etmeyi başarıyor. Kılların güçlü titreşimi aynı zamanda diş aralarının derinlerinde mikro kabarcıklar oluşturarak kullanıcılarına ferahlatıcı bir etki sunuyor. Güçlü performansının yanında son derece nazik de olan sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden üstün bir temizlik sağlıyor. İki haftaya kadar dayanabilen pil ömrü sayesindeyse uzun süreler boyunca diş fırçanızı şarj etmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, kusursuz bir temizlik sağlamak amacıyla ağzınızın içindeki tüm bölgeleri önerilen doğru süreler boyunca fırçalayıp temizleyebilmeniz için size yardımcı oluyor.

Philips HX3651/12 Sonicare Diş Fırçası'nın avantaj ve dezavantajları

Avantajlar

  • 14 gün pil ömrü sayesinde uzun süreli kullanım sunar.

  • Fırçalama zamanlayıcısıyla en doğru ağız bakımı süresini ölçer.

  • Kolay takılıp çıkarılabilen yumuşak fırça başlığı ile pratik kullanım imkânı verir.

  • Ergonomik tasarımı sayesinde kolay tutuş avantajı sağlar.

  • Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca iki dakikada yapabilir.

Dezavantajlar

  • Tek fırçalama moduyla çalışıyor olması.

  • Yalnızca kabloyla şarj edilebilmesi.
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2. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Philips vs Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nın teknik özellikleri

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, son zamanların popüler seçimleri arasında gösteriliyor. Fırça, 360 derece basınç sensörü sayesinde dişlerinizi çok sert fırçaladığınızda sinyal verip sizi uyarıyor. Manuel diş fırçalarına göre %100 daha fazla plak ve bakteriyi yok ederek daha sağlıklı olmanızı sağlıyor. Üç fırçalama moduyla tasarlanan ürün; günlük temizlik, beyazlatma ve hassas temizlik konularında kullanıcılarına üstün performans avantajı sunuyor. Dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan şarjlı diş fırçası, kişilerin kendi zevklerine uygun alternatifleri seçebilmesine de imkân tanıyor. Ufak boyutlara sahip şarj aletini her türlü yüzeyde rahat şekilde konumlandırıp kullanabilirsiniz. Sahip olduğu teknolojiyle tam performans çalışabilen ürün, dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisinde bulunan plağı ortadan kaldırır ve diş etleriniz üzerinde bir kalkan oluşturur.

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nın avantaj ve dezavantajları

Avantajlar

  • İki hafta dayanabilen lityum iyon pil ile çalışır.

  • Diş eti basınç kontrolü sayesinde dişlerin sert şekilde fırçalanmasını engeller.

  • Günlük temizlik, beyazlatma ve hassas fırçalama özelliklerine sahip.

  • Şarj edilebilir batarya enerjisiyle çalışır.

  • Seyahat kabıyla birlikte satışa sunulur.

  • Dört farklı fırçalama modunda çalışabilir.

Dezavantajlar

  • Hızlı şarj özelliği bulunmuyor.

  • Fırçalama takibi özelliğine sahip değil.
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Alternatif Ürünler

Philips ve Oral-B markalarının farklı özelliklere sahip şarjı diş fırçalarını keşfetmek isterseniz, işte sevilen diğer modeller burada!

1. Philips HX6859/29 Sonik Diş Fırçası

Philips vs Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

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Philips HX6859/29 Sonik Diş Fırçası, W2 Optimal fırça başlığıyla yalnızca bir haftada dişleri olduğundan daha beyaz bir görünüme kavuşturuyor. Üç farklı çalışma moduna da sahip olan fırça, kişisel kullanım avantajı sunar. Sonic teknolojisi sayesinde diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma da uygunluk gösterir. Ayarlanabilir hız özellikli fırçayla ağız bakımı konusunda üstün avantajlar elde edebilirsiniz.

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2. Oral-B iO5 Şarjlı Diş Fırçası

Philips vs Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

Oral-B iO5 Şarjlı Diş Fırçası, evde profesyonel ağız ve diş temizliği hissi için diş hekimlerinden ilham alınarak tasarlanan son teknoloji ürünlerin arasında yer alıyor. Akıllı basınç sensörüyle diş etlerini daha iyi korumak için dişleri fazla sert veya fazla yumuşak şekilde fırçalama durumunun önüne geçiyor. Son teknoloji ürün, ücretsiz Oral-B uygulamasına Bluetooth aracılığıyla bağlanarak aşırı basınç uygulama ve harcanan toplam fırçalama süresini görmenizi sağlar.

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3. Philips Sonicare HX9352/04 DiamondClean Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Philips vs Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

Philips Sonicare HX9352/04 DiamondClean Sonic Şarjlı Diş Fırçası, özel teknolojisiyle tam yedi kata kadar daha fazla plağı yok edebiliyor. DiamondClean fırça, cilalama ve hassas başta olmak üzere toplam beş mod arasından seçim yaparak özel fırçalama deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Yetişkinler için tasarlanan ürün, gelişmiş sonic teknolojisiyle dişlerin arasına fırça darbeleri uygulayarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

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4. Oral-B Pro 750 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Philips vs Oral-B şarjlı diş fırçası karşılaştırması

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Oral-B Pro 750 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası, markanın en başarılı modellerinden biri olarak değerlendiriliyor. CrossAction teknolojili yuvarlak başlık, 16 derecelik açı verilmiş CrissCross kıllarıyla dişleri düzgün şekilde sarar ve üç boyutlu salınım, dönme ve titreşim hareketleriyle üstün temizlik sağlar. Günlük temizlik moduyla kapsamlı temizleme özelliğini kullanıcılarına sunar. Fiyat/performans yönünden son derece avantajlı olan ürüne bir şans verebilirsiniz.

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