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4 milyon MacOS kullanıcısı tehlikede

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TEKNOLOJİ  | 12.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Apple MacOS kullanıcıları, birkaç gündür bilgisayarlarındaki Zoom webcam uygulaması yüzünden tedirginlik yaşıyordu.

4 milyon MacOS kullanıcısı tehlikede

Bu web kameralarındaki bir açık, hacker’ların kolayca kameraya ulaşmasını ve kullanıcının izlemesini ve kaydetmesini sağlıyordu. Aynı zamanda video konferans yapmak için de kullanılan uygulama profesyonel kullanıcıların yoğun olduğu Mac sistemlerinde tedirginlik yaşanmasına neden olmuştu.

Zoom, açığı kapamak için bir yama yayınladıysa da, Apple kullanıcıları için daha güzel bir hareket yaptı ve kimseye haber vermeden, sessizce bir otomatik yama yayınladı. Böylece Zoom kullanıcısı Mac sahipleri, otomatik güncelleme üzerinden açığı kapamış oldular.

Zoom’un kayıtlarına göre, dünya çapında 4 milyon kullanıcı aktif olarak hergün uygulamayı kullanıyor ve webcam üzerinden görüşme yapıyor. Şirket, yamanın hazırlanması ve otomatik güncellenmesi için Apple ile ortak çalıştıklarını da vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
macOS zoom webcam

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