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  4. 4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV...

4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 09:32
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4 Ocak 2025 cumartesi akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarıları elde eden filmler izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...

4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV...

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm Tv takipçileri merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekrana gelecek.

Now Tv'de Leyla: Hayat, Aşk, Adalet.. dizisi yayınlanacak.

Show Tv'de ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

TRT'de ise Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI:
01:30 Zembilli

04:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Can Borcu

13:20 Bir Gece Masalı

16:00 Zembilli

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:50 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Pek Yakında

02:00 Sar Başa

04:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

SHOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Başkan

03:45 Üç Gelin Altı Damat

06:00 Bahar

08:00 Kezban

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Yalı Çapkını

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Yalı Çapkını

14:00 Sen Ağlama İstanbul

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Midway

22:45 Midway

TRT1 YAYIN AKIŞI:
05:55 Beni Böyle Sev

08:00 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:05 Kod Adı Kırlangıç

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Hugo

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:30 Şakir Paşa Ailesi

03:45 Ruhun Duymaz

05:45 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:30 Şakir Paşa Ailesi

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