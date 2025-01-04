4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV...

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm Tv takipçileri merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekrana gelecek.
Now Tv'de Leyla: Hayat, Aşk, Adalet.. dizisi yayınlanacak.
Show Tv'de ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.
TRT'de ise Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
01:30 Zembilli
04:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Can Borcu
13:20 Bir Gece Masalı
16:00 Zembilli
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Pek Yakında
02:00 Sar Başa
04:15 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Başkan
03:45 Üç Gelin Altı Damat
06:00 Bahar
08:00 Kezban
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Yalı Çapkını
14:00 Sen Ağlama İstanbul
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Midway
22:45 Midway
TRT1 YAYIN AKIŞI:
05:55 Beni Böyle Sev
08:00 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:05 Kod Adı Kırlangıç
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Hugo
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:30 Şakir Paşa Ailesi
03:45 Ruhun Duymaz
05:45 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:30 Şakir Paşa Ailesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum